Feyza Altun dayanamadı Dilan Polat ile neden buluştuğunu açıkladı

Sosyal medyada gündem olan avukat Feyza Altun ile Dilan Polat buluşmasının sosyal medyada gündem oldu. Feyza Altun, ‘Ölsem aynı masada oturmam’ dediği Polat ile neden buluştuğunu ilk kez açıkladı.

FEYZA ALTUN DİLAN POLAT BULUŞMASI SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Hakkında kara para aklama ve vergi kaçırma gibi soruşturmalarla gündemden düşmeyen Dilan Polat hakkında paylaşım yapan avukat Feyza Altun, "Peşini bırakmayacağım" sözleriyle çok konuşulmuştu. Birbirleri hakkındaki sözleriyle çok konuşulan Dilan Polat ile Feyza Altun dün bir araya geldi ve sosyal medyada gündem oldu.

Dilan Polat, Feyza Altun ile çektirdiği kareyi paylaşarak, "Konuşacak çok şey var" notunu düştü. Paylaşım sonrası Feyza Altun'un açıklamaları gündeme geldi.

Feyza Altun gündem olan görüşmeyle ilgili; "Çok uzun zamandır benim ismim kullanılarak, insanlardan haraç isteniyormuş. Dilan Polat'a daha önce avukatıyla da haber gönderdim, bana sorulduğunda 'benimle alakası yok' dedim. Fakat bunun dozu git gide artıyor. Dün zaten planlanan bir yemek değildi, bizim Sevim Alan ile planladığımız bir görüşmeydi. Çünkü Sevim Alan'la da husumetimiz oldu, sonra sulh olduk. Ben sulh, uzlaşma yolunu seven bir insanım. Bizi Sevim Alan bir araya getirdi, 'bunları yüz yüze konuşmanız gerekiyor" dedi.