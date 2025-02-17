Devrim Özkan Luka Brajkovic ile aşk yaşadığı iddiaları hakkında konuştu

Rüya, Vatanım Sensin, Vuslat, Ramo ve Gelsin Hayat Bildiği Gibi gibi dizilerde rol alan Devrim Özkan, 2023 yılında aşk yaşamaya başladığı Lucas Torreira'dan geçtiğimiz ay ayrıldı. Basketbolcu Luka Brajkovic ile aşk yaşadığı iddia edilen Devrim Özkan'dan paylaşım geldi.

DEVRİM ÖZKAN'DAN AŞK AÇIKLAMASI

2023 yılında aşk yaşamaya başladı ve evlenecekleri konuşulan Devrim Özkan ve Lucas Torreira'nın fotoğraflarını kaldırıp, birbirini takipten çıktı. Daha sonra Devrim Özkan, basketbol Süper Ligi'nin önemli isimlerinden Luka Brajkovic ile takipleşmeye başlamıştı. Sevgililer Günü'nde de kırmızı gül paylaşımı yapınca iddiaları güçlenmişti. Oyuncu Devrim Özkan, “Ben yenge değilim, o enişte... Ben Türk'üm; o yüzden ben yenge değilim, Torreira'ya enişte desinler.” sözleriyle de çok konuşulmuştu.

İddiaların ardından ise Devrim Özkan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla ilişki yaşamadığını belirtti. Özkan, İngilizce paylaşımında "Şu an bekarım. Daha önce de bekardım, şimdi ekstra bekarım" dedi.