Devrim Özkan, oyuncu Deniz Can Aktaş ile yollarının nasıl kesiştiğine ilişkin yaptığı açıklamayla gündeme geldi. İlişkilerinin başlangıcına dair samimi detaylar paylaşan Devrim Özkan, Deniz Can Aktaş ile yollarının sonunda kesişmesini ise zamanlamaya bağladı. Ünlü oyuncunun "İkimizin en hazır halinde hayat bizi birleştirdi" sözleri, çiftin aşklarını yeniden gündeme taşıdı.

DEVRİM ÖZKAN VE DENİZ CAN AKTAŞ’IN TANIŞMA HİKAYESİ

Yeraltı dizisinde Ceylan ve Haydar Ali karakterleriyle izleyici karşısına çıkan Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş, set arkadaşlığını aşka dönüştüren çiftler arasında yerini aldı. Geçtiğimiz yaz birlikte görüntülenmeleriyle magazin gündeminde aşk iddialarının odağına yerleşen ikili, ilişkilerini bir süre gözlerden uzak yaşamayı tercih etti. Deniz Can Aktaş'ın hayatında biri olduğunu açıklaması ve Devrim Özkan'ın romantik paylaşımlarıyla birlikteliklerini ortaya koymalarının ardından çift, hayranlarının yakın takibine girdi.

Özkan, son açıklamasında sevgilisiyle yollarının aslında yıllar önce de kesiştiğini anlatarak dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncu, Deniz Can Aktaş ile dört yıl önce birbirlerini hiç tanımadıkları halde aynı ortamlarda sık sık bulunduklarını söyledi. Hatta defalarca birbirlerinin yanından geçtiklerini ancak o dönem yollarının birleşmediğini dile getirdi.

“ ÜÇ KEZ PARNERLİKTEN DÖNDÜK”

Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş ikilisinin hikâyesindeki en şaşırtıcı ayrıntı ise üç kez partnerlik ihtimalinin gündeme gelmiş olmasıydı. Devrim Özkan, bu ihtimallerin gerçekleşmediğini belirterek sonunda doğru zamanda bir araya geldiklerini ifade etti. Aşk Tesadüfleri Sever 3 filmi için özel olarak verdiği röportajda;

Ünlü oyuncu Devrim Özkan, "Deniz ile 4 sene önce hiç tanışmamışken aynı ortamda çok bulunmuşuz. Birbirimizin yanından geçmişiz. 3 kere partnerlikten döndük. İkimizin en hazır halinde hayat bizi birleştirdi" sözleriyle ilişkilerinin başlangıcına dair romantik bir ayrıntıyı paylaştı.