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Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 12:05
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 12:05

Devrim Özkan hakkındaki 2,5 milyon dolarlık iddia gündem oldu! Ünlü oyuncudan sert çıkış

Oyuncu Devrim Özkan, Dubai ziyaretiyle ilgili ortaya atılan 2,5 milyon dolarlık iddia nedeniyle gündemin merkezine yerleşti. Bir Arap şeyhinin kendisiyle bir saat yemek yemek için Özkan'a 2 milyon 500 bin dolar teklif ettiği ve oyuncunun bu teklifi kabul ederek Dubai'ye gittiği öne sürüldü. Kısa sürede sosyal medyada yayılan iddialar üzerine ünlü oyuncudan açıklama geldi.

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Editor
 Ezgi Sezer
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Devrim Özkan hakkındaki 2,5 milyon dolarlık iddia gündem oldu! Ünlü oyuncudan sert çıkış
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 12:05
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 12:05

Yeraltı dizisinde rol alan ve rol arkadaşı ile yaşadığı aşkla da konuşulan Devrim Özkan, hakkında çıkan haberlere sessiz kalmadı. Menajerlik ajansı iddiaları kesin bir dille yalanlarken, Özkan'ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ise dikkat çekti. Ünlü oyuncunun özellikle hayvanların klinik borçlarına ilişkin sözleri gündem oldu.

DEVRİM ÖZKAN HAKKINDAKİ 2,5 MİLYON DOLARLIK İDDİA 

'ın 'ye gidişine ilişkin ortaya atılan iddiaların ardından menajerlik ajansı yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, oyuncunun Dubai'de bulunma nedeninin uluslararası bir marka iş birliği olduğu belirtildi.

Devrim Özkan hakkındaki 2,5 milyon dolarlık iddia gündem oldu! Ünlü oyuncudan sert çıkış

Ajansın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Oyuncumuz Devrim Özkan, global bir marka iş birliği kapsamında gerçekleştirilecek özel bir kapak çekimi için Dubai'de bulunmaktadır. 

Devrim Özkan hakkındaki 2,5 milyon dolarlık iddia gündem oldu! Ünlü oyuncudan sert çıkış

Kendisi hakkında basında ve sosyal medyada yer alan, gerçeği yansıtmayan ve herhangi bir somut dayanağı bulunmayan haberleri kesin bir dille yalanlıyor ve kınıyoruz"

Devrim Özkan hakkındaki 2,5 milyon dolarlık iddia gündem oldu! Ünlü oyuncudan sert çıkış

DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ

Hakkında çıkan iddialara kendi hesabından da değinen Devrim Özkan, paylaşımına eklediği sözlerle dikkatleri üzerine çekti. İddiaların devam etmesi halinde bundan hayvanlar yararına faydalanabileceğini belirten oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

Devrim Özkan hakkındaki 2,5 milyon dolarlık iddia gündem oldu! Ünlü oyuncudan sert çıkış

"Ben de şunu ekliyeyim madem. Bence devam edin o haberleri yapmaya ki bahsettiğiniz miktarı sizden toplayıp klinik borcu olan hayvanseverlerin borçlarını kapatayım sayenizde."

Devrim Özkan hakkındaki 2,5 milyon dolarlık iddia gündem oldu! Ünlü oyuncudan sert çıkış

HUKUKİ SÜREÇ GÜNDEME GELEBİLİR

Öte yandan, gerçeği yansıtmadığı belirtilen haberlerle ilgili hukuki adım atılması da gündemde. Devrim Özkan'ın iddialara yönelik tepkisi ve menajerlik ajansının açıklaması sonrasında gözler konuyla ilgili atılacak adımlara çevrildi.

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#devrim özkan
#Dubai
#Deniz Can Aktaş
#yeraltı dizisi
#Menajerlik Ajansı
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