Devrim Özkan hakkındaki 2,5 milyon dolarlık iddia gündem oldu! Ünlü oyuncudan sert çıkış

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İstanbul
Yeraltı dizisinde rol alan ve rol arkadaşı Deniz Can Aktaş ile yaşadığı aşkla da konuşulan Devrim Özkan, hakkında çıkan haberlere sessiz kalmadı. Menajerlik ajansı iddiaları kesin bir dille yalanlarken, Özkan'ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ise dikkat çekti. Ünlü oyuncunun özellikle hayvanların klinik borçlarına ilişkin sözleri gündem oldu.
Devrim Özkan'ın Dubai'ye gidişine ilişkin ortaya atılan iddiaların ardından menajerlik ajansı yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, oyuncunun Dubai'de bulunma nedeninin uluslararası bir marka iş birliği olduğu belirtildi.
Ajansın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Oyuncumuz Devrim Özkan, global bir marka iş birliği kapsamında gerçekleştirilecek özel bir kapak çekimi için Dubai'de bulunmaktadır.
Kendisi hakkında basında ve sosyal medyada yer alan, gerçeği yansıtmayan ve herhangi bir somut dayanağı bulunmayan haberleri kesin bir dille yalanlıyor ve kınıyoruz"
Hakkında çıkan iddialara kendi hesabından da değinen Devrim Özkan, paylaşımına eklediği sözlerle dikkatleri üzerine çekti. İddiaların devam etmesi halinde bundan hayvanlar yararına faydalanabileceğini belirten oyuncu, şu ifadeleri kullandı:
"Ben de şunu ekliyeyim madem. Bence devam edin o haberleri yapmaya ki bahsettiğiniz miktarı sizden toplayıp klinik borcu olan hayvanseverlerin borçlarını kapatayım sayenizde."
Öte yandan, gerçeği yansıtmadığı belirtilen haberlerle ilgili hukuki adım atılması da gündemde. Devrim Özkan'ın iddialara yönelik tepkisi ve menajerlik ajansının açıklaması sonrasında gözler konuyla ilgili atılacak adımlara çevrildi.