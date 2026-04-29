Devrim Özkan ve Trevor Clevenot paylaşımlar gündem oldu! Devrim Özkan ve Trevor Clevenot barıştı mı?

Sosyal medyada yapılan paylaşımlar, Devrim Özkan ile Trevor Clevenot cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. İkilinin aynı dönemde benzer kareler paylaşması, takipçiler tarafından “barışma” iddialarıyla yorumlandı. Daha önce de isimleri birlikte anılan Özkan ve Clevenot’un sosyal medya hareketleri, kısa sürede magazin gündeminde geniş yer buldu. İki isimden de konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

DEVRİM ÖZKAN VE TREVOR CLEVENOT BARIŞTI MI?

Magazin dünyasında dikkat çeken gelişmelerden biri de son günlerde oyuncu Devrim Özkan ile Fransız voleybolcu Trevor Clevenot cephesinde yaşanıyor. Geçtiğimiz yıl ağustos ayında Lucas Torreira ile olan çalkantılı ilişkisini sonlandıran Özkan’ın, ayrılık sonrası aldığı kararlarla gündeme geldiği biliniyor. Özkan’ın, Torreira’dan gelen barışma girişimlerine karşılık vermediği ve yeni bir sayfa açtığı konuşulmuştu.

Ayrılıktan kısa bir süre sonra, Eylül 2025’te Özkan’ın adı Ziraat Bankkart forması giyen başarılı voleybolcu Trevor Clevenot ile anılmaya başlamıştı. O dönemde ortaya atılan aşk iddialarının kısa sürede sona erdiği yönünde yorumlar yapılmış, ikilinin yollarını ayırdığı öne sürülmüştü.

Son günlerde ise sosyal medya paylaşımları, eski defterlerin yeniden açıldığı yönündeki iddiaları güçlendirdi. Devrim Özkan ve Trevor Clevenot’un aynı manzara eşliğinde, benzer zaman dilimlerinde yaptıkları paylaşımlar, takipçilerin dikkatinden kaçmadı. Özellikle aynı lokasyondan paylaşıldığı düşünülen kareler, “Aşk yeniden mi başladı?” sorusunu beraberinde getirdi.

Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler, magazin gündeminde geniş yankı uyandırırken, hayranlar ikilinin ilişkilerine ikinci bir şans verip vermediğini tartışmaya başladı. Tüm bu iddialara rağmen Devrim Özkan’dan ve Trevor Clevenot’tan konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

DEVRİM ÖZKAN VE TREVOR CLEVENOT TAKİPLEŞİYOR

Magazin gündeminde dikkat çeken isimler Devrim Özkan ve Trevor Clevenot, bu kez sosyal medyadaki hareketleriyle konuşuluyor. İkilinin birbirlerini karşılıklı olarak takip etmesi, daha önce gündeme gelen aşk iddialarını yeniden alevlendirdi. Takip detayı kısa sürede hayranların dikkatini çekerken, sosyal medyada “Devrim Özkan Trevor Clevenot ilişkisi yeniden mi başladı?” yorumları yapılmaya başlandı.

Daha önce adları birlikte anılan ancak ilişkilerinin kısa sürdüğü öne sürülen Özkan ve Clevenot cephesinde, bu gelişme yeni bir başlangıç ihtimalini gündeme taşıdı.