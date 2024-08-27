Devrim Özkan'dan Galatasaray-Young Boys maçında Torreira'ya romantik destek

27 Ağustos 2024 23:48 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 23:52

Oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira'nın romantik anları Galatasaray-Young Boys maçında görüntülendi. İkili evlilik haberi beklenirken ayrılmalarıyla sevenlerini üzmüştü. Yeniden bir araya gelen çift birbirlerine çalışmalarında destek olarak yalnız bırakmıyor.

Özkan da taraftarı olduğu Galatasaray'a destek olmak için stadyumda yerini aldı. Maç öncesi Özkan sahayı görmeye çıkan Lucas Torreira'ya başarlar diledi. Torreira da elinden öperek karşılık verdi.