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Galatasaray - Young Boys maçı canlı anlatım

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
27 Ağustos 2024 22:00 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 22:17
Galatasaray - Young Boys maçı canlı anlatım

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray, tur için sahaya çıkıyor. Karşılaşmanın detayları tgrthaber.com'da...

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında evinde İsviçre takımı Young Boys ile karşı karşıya geliyor. İlk maç 3-2'lik skorla Young Boys lehine sona ermişti. Karşılaşmanın 11'leri açıklandı.

11'LER BELLİ OLDU

Galatasaray: Muslera, Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan, Nelsson, Köhn, Torreira, Sara, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Batshuayi, Icardi

Young Boys: Keller, Hadjam, Zoukrou, Ugrinic, Colley, Camara, Niasse, Blum, Lauper, Ganvoula, Monteiro

1' Maç başladı

12' hızlı gelişen Young Boys atağında top Colley'in önünde kaldı. Colley'in sert şutunda Muslera topu kornere çeldi.

Kaynak: tgrthaber.com
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