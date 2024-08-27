Galatasaray - Young Boys maçı canlı anlatım
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
27 Ağustos 2024 22:00 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 22:17
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray, tur için sahaya çıkıyor. Karşılaşmanın detayları tgrthaber.com'da...
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında evinde İsviçre takımı Young Boys ile karşı karşıya geliyor. İlk maç 3-2'lik skorla Young Boys lehine sona ermişti. Karşılaşmanın 11'leri açıklandı.
11'LER BELLİ OLDU
Galatasaray: Muslera, Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan, Nelsson, Köhn, Torreira, Sara, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Batshuayi, Icardi
Young Boys: Keller, Hadjam, Zoukrou, Ugrinic, Colley, Camara, Niasse, Blum, Lauper, Ganvoula, Monteiro
1' Maç başladı
12' hızlı gelişen Young Boys atağında top Colley'in önünde kaldı. Colley'in sert şutunda Muslera topu kornere çeldi.
Kaynak: tgrthaber.com