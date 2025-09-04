Sebastian Hoeness'ten flaş Fenerbahçe sözleri! İngiliz basınına konuştu

Almanya Bundesliga ekiplerinden Sututgart'ı yıllar sonra DFB Pokal'de (Almanya Ulusal Kupası) zafere ulaştıran teknik direktör Sebastian Hoeness, adının Fenerbahçe ile anılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"MEDYA BUNU BÜYÜK BİR HABER OLARAK GÖRÜYOR"

İngiliz spor kanalı Sky Sports'a açıklamalarda bulunan Hoeness, Feinerbahçe'nin kendisiyle ilgilendiği yönündeki iddialara cevap verdi. Fenerbahçe'ye transferi ile ilgili konuşan Hoeness, "Herhangi bir şey duymadım, bana böyle bir ilgi gösterilmedi. Bu kesinlikle söz konusu bile değil. Medya bunu büyük bir haber olarak görüyor ama benim için söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Öte yandan kısa süre önce Stuttgart ile 2028 yılına kadar yeni sözleşme imzalayan 43 yaşındaki teknik direktörün yeni sözleşmesinde serbest kalma bedeli bulunmuyor.

SEBASTIAN HOENESS KİMDİR?

Sebastian Hoeness, 12 Mayıs 1982’de Münih’te doğdu. Bayern Münih’in efsane yöneticisi Uli Hoeness’in yeğeni olan Hoeness, futbolculuk kariyerinde orta saha oyuncusu olarak Almanya’nın alt liglerinde forma giydi. Profesyonel kariyeri büyük takımlarda parlamasa da futbola olan ilgisini teknik adamlıkla sürdürdü.

Teknik direktörlük yolculuğu RB Leipzig altyapısında başladı. Burada edindiği tecrübe, onu 2017’de Bayern Münih U19 takımının başına getirdi. 2019’da Bayern Münih II’nin başına geçti ve burada büyük bir çıkış yakaladı.

2019-2020 sezonunda Bayern II ile 3. Liga şampiyonluğu yaşayarak tarihe geçti. Başarısının ardından 2020’de Bundesliga ekibi Hoffenheim’ın, 2023’te Stuttgart’ın başına geçti. Hoeness liderliğindeki Stuttgart, Bundesliga’da üst sıralara oynayan, dinamik ve hücumcu bir kimlik kazandı. 2023-2024 sezonunda Stuttgart’ı lig ikincisi yaparak kulüp tarihinin en başarılı dönemlerinden birine imza attı.