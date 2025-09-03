Fenerbahçe çarpıcı teknik direktör iddiası! İtalya'da tarih yazmıştı

Fenerbahçe’de dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrılması sonrası yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu. Ali Koç başkanlığındaki Yönetimin, İsmail Kartal’la masaya oturduğu iddiaları gündeme taşınırken camiadan gelen karşı sesler nedeniyle tecrübeli çalıştırıcı şimdilik beklemeye alındı.
Hal böyleyken Sabah’ta yer alan iddiaya göre sarı-lacivertliler, İtalyan teknik adam Luciano Spalletti ile ilgilenmeye başladı. Menajerler aracılığıyla temasları başladığı öne sürülen 66 yaşındaki çalıştırıcının Fenerbahçe’de görev yapmaya sıcak baktığı belirtildi.
Son olarak İtalya Milli Takımı’nı çalıştıran Spalletti, kulüp kariyerindeki en unutulmaz başarısına 2022-23 sezonunda imza atmıştı. Napoli’yi 33 yıl aradan sonra Serie A şampiyonluğuna taşıyan deneyimli teknik adam, İtalya futbol tarihine adını altın harflerle yazdırmıştı.