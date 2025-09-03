Menü Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Futbol
Avatar
Editor
 Suat Vilgen

Fenerbahçe çarpıcı teknik direktör iddiası! İtalya'da tarih yazmıştı

Mourinho’nun ardından teknik direktör arayışına giren Fenerbahçe’de sürpriz bir isim gündeme geldi. Başkan Ali Koç'un talimatıyla İtalya’da Napoli'yi 33 yıl sonra şampiyon yapan Spalletti ile temas kurulduğu öne sürüldü.

Fenerbahçe çarpıcı teknik direktör iddiası! İtalya'da tarih yazmıştı
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
03.09.2025
11:54
|
GÜNCELLEME:
03.09.2025
11:57

’de dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrılması sonrası yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu. Ali Koç başkanlığındaki Yönetimin, İsmail Kartal’la masaya oturduğu iddiaları gündeme taşınırken camiadan gelen karşı sesler nedeniyle tecrübeli çalıştırıcı şimdilik beklemeye alındı.

Fenerbahçe çarpıcı teknik direktör iddiası! İtalya'da tarih yazmıştı
Fenerbahçe Asensio'ya ne kadar maaş ödeyecek? 3+1 yıllık sözleşme imzalandı

GELMEYE SICAK BAKIYOR

Hal böyleyken Sabah’ta yer alan iddiaya göre sarı-lacivertliler, İtalyan teknik adam Luciano Spalletti ile ilgilenmeye başladı. Menajerler aracılığıyla temasları başladığı öne sürülen 66 yaşındaki çalıştırıcının Fenerbahçe’de görev yapmaya sıcak baktığı belirtildi.

Fenerbahçe çarpıcı teknik direktör iddiası! İtalya'da tarih yazmıştı

NAPOLI'Yİ 33 YIL SONRA ZİRVEYE TAŞIDI

Son olarak İtalya Milli Takımı’nı çalıştıran Spalletti, kulüp kariyerindeki en unutulmaz başarısına 2022-23 sezonunda imza atmıştı. Napoli’yi 33 yıl aradan sonra Serie A şampiyonluğuna taşıyan deneyimli teknik adam, İtalya futbol tarihine adını altın harflerle yazdırmıştı.

#Fenerbahçe
#Fenerbahçe
#Luciano Spalletti
#Futbol
