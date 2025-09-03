Menü Kapat
32°
 Hüseyin Bahcivan

Fenerbahçe Asensio'ya ne kadar maaş ödeyecek? 3+1 yıllık sözleşme imzalandı

Fenerbahçe PSG'de forma giyen dünyaca ünlü yıldız Asensio ile anlaşma sağladı. Transferin sona ermesinin ardından taraftarlar Asensio'nun Fenerbahçe'den ne kadar maaş alacağını araştırmaya başladı. Asensio ile sarı-lacivertliler 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

03.09.2025
03.09.2025
saat ikonu 09:54

, listelerinin teslim edilmesine sayılı saatler kala Asensio transferini noktaladı. Sarı-lacivertliler 'de forma giyen dünyaca ünlü orta saha oyuncusu ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladıklarını duyurdular.

düzenlenen imza töreninin ardından Asensio'nun Fenerbahçe'den ne kadar maaş alacağı gündeme geldi.

FENERBAHÇE ASENSİO'YA NE KADAR MAAŞ ÖDEYECEK?

Asensio'nun, Fenerbahçe'den ne kadar maaş alacağı açıklanmadı. Ancak Yağız Sabuncuoğlu'nun geçtiğimiz aylarda yaptığı habere göre Fenerbahçe, Asensio'ya 9 milyon Euro maaş teklif etmişti.

Ancak Asensio bu rakamı yeterli bulmayarak arttırılmasını talep etmişti. Bu yüzden de askıya alınmıştı. Son ortaya çıkan bilgilere göre ise Asensio transferinde sarı-lacivertliler yüzde 50 kar etti.

İlk anlaştığı rakamla son anlaştığı bonservis ve maaş arasında Asensio'nun büyük fark olduğu haberde yer aldı.

ASENSİO HANGİ TAKIMLARDA OYNADI, İSTATİSTİKLERİ?

Asensio, kariyerine İspanya La Liga takımlarından Mallorca altyapısında başladı. A takıma kadar yükselen yıldız futbolcu daha sonrasında 'e transfer oldu.

Real Madrid'den ise Espanyol'a kiralık olarak giden Asensio, uzun süre eflatun beyazlıların formasını giydi.

Real Madrid'in ardından PSG'ye bedelsiz olarak kiralanan Asensio, geçtiğimiz sezon ise Aston Villa'da kiralık olarak oynadı.

Aston Villa formasıyla toplam 37 maça çıktı ve 1874 dakika süre aldı. Bu süre zarfında toplam 10 gol, 5 asistlik katkı sağladı.

