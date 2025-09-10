MEB AGS 10 bin öğretmen ataması ne zaman? MEB AGS öğretmen atama takvimi

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı öğretmen görevlendirme sürecinin ikinci aşaması için geri sayım başladı.

KPSS puanıyla yapılan atamaların ardından süreç AGS sonuçlarına göre 10 bin öğretmen görevlendirilmesine geldi.

İlk defa AGS puanıyla yapılacak alımlar için müracaat koşulları henüz duyurulmadı.

10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

Millî Eğitim Akademisi’ne dahil edilecek 10 bin öğretmen adayına ilişkin süreç, Akademiye Giriş Sınavı neticelerinin ardından kesinleşecek.

Fakat henüz 10 bin öğretmen görevlendirme başvuru takvimi ilan edilmedi.

Akademi sistemine dair ayrıntılı zaman çizelgesi ve atama yöntemi kamuoyuna daha sonra aktarılacak.

15 bin yeni öğretmen alımına dair branş ve kontenjan dağılımı MEB tarafından paylaşılmıştı.

Ancak 10 bin öğretmen görevlendirilmesinde uygulanacak kontenjan paylaşımı henüz açıklığa kavuşmadı.