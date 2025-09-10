Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

MEB AGS 10 bin öğretmen ataması ne zaman? MEB AGS öğretmen atama takvimi

Binlerce öğretmen adayı, 2025-MEB AGS ve ÖABT neticelerine göre MEB 10 öğretmen ataması müracaat takvimine odaklandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
MEB AGS 10 bin öğretmen ataması ne zaman? MEB AGS öğretmen atama takvimi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
10.09.2025
saat ikonu 22:28
|
GÜNCELLEME:
10.09.2025
saat ikonu 22:28

Millî Eğitim Bakanlığı (), 2025 yılı öğretmen görevlendirme sürecinin ikinci aşaması için geri sayım başladı.

puanıyla yapılan atamaların ardından süreç AGS sonuçlarına göre 10 bin öğretmen görevlendirilmesine geldi.

İlk defa AGS puanıyla yapılacak alımlar için müracaat koşulları henüz duyurulmadı.

MEB AGS 10 bin öğretmen ataması ne zaman? MEB AGS öğretmen atama takvimi

10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

Millî Eğitim Akademisi’ne dahil edilecek 10 bin öğretmen adayına ilişkin süreç, Akademiye Giriş Sınavı neticelerinin ardından kesinleşecek.

Fakat henüz 10 bin öğretmen görevlendirme başvuru takvimi ilan edilmedi.

Akademi sistemine dair ayrıntılı zaman çizelgesi ve atama yöntemi kamuoyuna daha sonra aktarılacak.

MEB AGS 10 bin öğretmen ataması ne zaman? MEB AGS öğretmen atama takvimi

15 bin yeni öğretmen alımına dair branş ve kontenjan dağılımı MEB tarafından paylaşılmıştı.

Ancak 10 bin öğretmen görevlendirilmesinde uygulanacak kontenjan paylaşımı henüz açıklığa kavuşmadı.

Sıkça Sorulan Sorular

10 bin öğretmen atamasında branş dağılımı nasıl belirlenecek?
10 bin öğretmen için dağılımın nasıl yapılacağı henüz kesinleşmedi. Bu nedenle adaylar, açıklanacak resmi takvimi ve kontenjan tablosunu bekliyor.
ETİKETLER
#milli eğitim bakanlığı
#meb
#kpss
#milli eğitim akademisi
#öğretmen ataması
#Ags 2025
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.