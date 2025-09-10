Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 Banu İriç

Prens Harry 1,5 yıl sonra babası Kral Charles'ı ziyaret etti: 'Ne kadar zamanı kaldığını bilmiyorum'

İngiltere'de Prens Harry 18 ay süren küskünlükten sonra babası Kral III. Charles ile görüştü.

Prens Harry 1,5 yıl sonra babası Kral Charles'ı ziyaret etti: 'Ne kadar zamanı kaldığını bilmiyorum'
IHA
IHA
|
GİRİŞ:
10.09.2025
21:57
|
GÜNCELLEME:
10.09.2025
22:00

'de 2020'de Kraliyet görevlerini reddederek ailesinden uzaklaşan , yaklaşık 18 ay sonra başkent Londra'da babası Kral III. Charles ile bir araya geldi. Prens Harry, 2020'de Kraliyet görevlerini reddederek ailesinden uzaklaşmasının ardından bugün İngiltere'nin başkenti Londra'daki Clarence House'da babası Kral III. Charles ile bir araya geldi.

Prens Harry 1,5 yıl sonra babası Kral Charles'ı ziyaret etti: 'Ne kadar zamanı kaldığını bilmiyorum'

ÇAY BULUŞMASINDA BİR ARAYA GELDİLER

Babası ile en son geçtiğimiz yıl şubat ayında, Kral Charles'ın kanser tedavisi görmeye başlayacağının duyurulmasından sonra görüşen Sussex Dükü Prens Harry, bugün babası ile yaklaşık 55 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi. İngiliz basını, bir çay buluşması olduğu anlaşılan görüşme öncesinde Kral Charles'ın bugün İskoçya'dan Londra'ya geldiğini, Prens Harry'nin ise bir dizi hayır etkinliğine katılmak için pazartesi gününden bu yana İngiltere'de bulunduğunu yazdı.

Prens Harry 1,5 yıl sonra babası Kral Charles'ı ziyaret etti: 'Ne kadar zamanı kaldığını bilmiyorum'

"KAVGA ETMENİN MANASI YOK"

Görüşme, ailesiyle barışmak istediğini duyuran Harry ile babası arasındaki ilişkinin düzelmesi için ilk adım olarak değerlendirildi. Yarın ABD'ye eşi Meghan ve çocuklarının yanına dönmesi beklenen Prens Harry, daha önce basına yaptığı açıklamada, Kral Charles'ın sağlığına ilişkin endişelerin arttığı bir dönemde babasıyla konuşamıyor olmanın kendisini hayal kırıklığına uğrattığını dile getirmişti.

40 yaşındaki Harry, "Artık kavga etmeye devam etmenin bir manası yok. Hayat daha kıymetli. Babamın ne kadar zamanı kaldığını bilmiyorum" demişti. Kral Charles ile Prens Harry arasındaki buluşma, temmuz ayında Sussex Dükü Harry'nin temsilcileri ile Buckingham Sarayı'ndan yetkililerin birlikte görüntülenmesi sonrasında, İngiliz kraliyet ailesindeki bölünmeyi giderme çabalarının söz konusu olduğuna dair söylentilerin ardından geldi. "Megxit" Prens Harry ve ABD'li eşi Meghan, 2020'de Kraliyet görevlerini reddederek, ABD'nin California eyaletine taşınmış ve ikilinin Kraliyet ailesinden kopuşu, sosyal medya ve basında Brexit'e atfen "Megxit" olarak anılmaya başlanmıştı. Harry ve Meghan, verdikleri röportajlarda, TV yapımlarında, belgesellerde ve Prens Harry'nin "Spare" (Yedek) adlı otobiyografisinde Kraliyet ailesini sert biçimde eleştirmişti. Harry'nin Kral Charles ve tahtın varisi olan ağabeyi Prens William aleyhindeki açıklamaları, aile içi ilişkilerin daha da bozulup kopmasına neden olmuştu. ABD'ye yerleşmesinin ardından, İngiliz mensuplarına tanınan polis koruması hakkı elinden alınan Prens Harry, bu hususta İngiliz hükümetine açtığı davayı kaybettikten sonra ailesiyle barışma isteğini dile getirmişti. Harry, "Elbette, ailemin bazı üyeleri yazdığım kitap için beni asla affetmeyecek. Elbette birçok şey için beni affetmeyecekler. Ama bilirsiniz. Ailemle barışmak isterim" demişti.

