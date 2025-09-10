Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Dikkat çeken çifte vatandaş detayı! Ülkenin istihbarat teşkilatı DANS Türkçe bilen ajan arıyor

Bulgaristan istihbarat teşkilatı DANS Türkçe bilen ajan arıyor. İlanda, Sofya’daki merkez için Rusça, Türkçe, Arapça ve Farsça bilen toplam 6 ajan arandığı belirtildi. İşte detaylar...

Dikkat çeken çifte vatandaş detayı! Ülkenin istihbarat teşkilatı DANS Türkçe bilen ajan arıyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.09.2025
saat ikonu 22:05
|
GÜNCELLEME:
10.09.2025
saat ikonu 22:09

’ın iç ve karşı istihbarattan sorumlu kurumu olan Devlet Ulusal Güvenlik Ajansı (), yeni ajan alımı için yayınladığı ilanda, özellikle Türkçe, Farsça ve Arapça bilen adayların tercih edileceğini belirtti.

YENİ İSTİHBARAT ELEMANLARI ALINACAK

Bulgaristan’ın iç istihbarat ve karşı istihbarattan sorumlu kurumu olan Devlet Ulusal Güvenlik Ajansı (DANS), yeni ajan alımı için ilan yayınladı. DANS’ın popüler iş bulma siteleri üzerinden yayınladığı ilanda, hem başkent Sofya’daki merkezine hem de Yambol şehrine yeni istihbarat elemanları alınacağını belirtti.

Dikkat çeken çifte vatandaş detayı! Ülkenin istihbarat teşkilatı DANS Türkçe bilen ajan arıyor

İlanda, Sofya’daki merkez için Rusça, Türkçe, Arapça ve Farsça bilen toplam 6 ajan arandığı, Yambol’daki görev için ise özel bir yabancı dil şartı aranmadığı ancak adayın ekonomik güvenlik alanında çalışacağı ifade edildi.

Dikkat çeken çifte vatandaş detayı! Ülkenin istihbarat teşkilatı DANS Türkçe bilen ajan arıyor

ÇİFTE VATANDAŞLAR BAŞVURU YAPAMIYOR

İlanda, başvuru koşullarında, adayların yalnızca Bulgaristan vatandaşı olmaları gerektiği vurgulanırken, çifte vatandaşlığı bulunan kişilerin ve özellikle Türkiye’den zorunlu göç edenlerin istihdam edilmeyeceği belirtildi.

