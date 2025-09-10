Menü Kapat
Aktüel
Editor
Editor
 Erdem Avsar

Busenaz Sürmeneli ve Elif Güneri elendi mi? Milli sporcular çeyrek finale çıkmıştı

Dünya Boks Şampiyonası'nda milli atletlerimiz Busenaz Sürmeneli ve Elif Güneri, çeyrek finalde turnuvaya veda etti.

KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
10.09.2025
22:56
|
GÜNCELLEME:
10.09.2025
22:56

Bir önceki dünya organizasyonunda 66 kiloda altın madalya elde eden Busenaz ile 63 kiloda şampiyon olan Kazakistan’dan Aida Abikeyeva, İngiltere’nin Liverpool kentindeki M&S Bank Arena’da düzenlenen ’nda kozlarını paylaştı.

Rakibine 5-0 mağlup olan son 3 dünya birincisi Busenaz, bu kez şampiyonaya çeyrek finalde veda etmek durumunda kaldı.

Ringe 80 kiloda çıkan milli sporcu Elif Güneri ise ev sahibi İngiltere’den Emily Asquith ile mücadele etti. Elif, rakibine 5-0 kaybederek elendi.

DÜNYA ŞAMPİYONASI’NDA BAŞKA HANGİ MAÇLAR VAR?

51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 75 kiloda Büşra Işıldar ve +80 kiloda Şeyma Düztaş, 13 Eylül Cumartesi günü yarı final karşılaşmasına çıkacak.

Erkeklerde ise Samet Gümüş 12 Eylül Cuma günü çeyrek final müsabakası yapacak.

Sıkça Sorulan Sorular

Busenaz Sürmeneli neden çeyrek finalde elendi?
Son üç dünya şampiyonluğunu kazanan Busenaz Sürmeneli, Liverpool’daki karşılaşmada Kazak sporcu Aida Abikeyeva’ya karşı istediği performansı sergileyemedi ve 5-0 mağlup oldu. Bu sonuçla başarılı sporcu, şampiyonaya çeyrek final aşamasında veda etmek zorunda kaldı.
