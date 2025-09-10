Busenaz Sürmeneli ve Elif Güneri elendi mi? Milli sporcular çeyrek finale çıkmıştı

Bir önceki dünya organizasyonunda 66 kiloda altın madalya elde eden Busenaz ile 63 kiloda şampiyon olan Kazakistan’dan Aida Abikeyeva, İngiltere’nin Liverpool kentindeki M&S Bank Arena’da düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda kozlarını paylaştı.

Rakibine 5-0 mağlup olan son 3 dünya birincisi Busenaz, bu kez şampiyonaya çeyrek finalde veda etmek durumunda kaldı.

Ringe 80 kiloda çıkan milli sporcu Elif Güneri ise ev sahibi İngiltere’den Emily Asquith ile mücadele etti. Elif, rakibine 5-0 kaybederek elendi.

DÜNYA ŞAMPİYONASI’NDA BAŞKA HANGİ MAÇLAR VAR?

51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 75 kiloda Büşra Işıldar ve +80 kiloda Şeyma Düztaş, 13 Eylül Cumartesi günü yarı final karşılaşmasına çıkacak.

Erkeklerde ise Samet Gümüş 12 Eylül Cuma günü çeyrek final müsabakası yapacak.