Iryna Zarutska öldü mü? Ukraynalı mülteci trende saldırıya uğramıştı

Ukrayna’daki savaştan kaçarak Amerika’ya sığınan Iryna Zarutska, Kuzey Carolina’da tren yolculuğu sırasında bıçaklı saldırıya uğradı. Olayın güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri, hızla yayıldı.

ABD'DE ÖLEN UKRAYNALI KADIN KİM?

Ukraynalı Iryna Zarutska, 23 yaşında genç bir mülteciydi. Ülkesindeki savaş nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri’ne sığınmış ve Kuzey Carolina’da yaşamını sürdürüyordu. Tren yolculuğu yaparken, olayın yaşandığı sırada üzerinde pizzacı üniforması bulunuyordu. Telefonuna bakarken arkasında bulunan saldırgan, kısa süre sonra bıçağını çıkararak kendisine defalarca saldırdı.

Görüntülerde Zarutska’nın saldırı sonrası kan kaybederken boynunu tuttuğu, kısa bir süre içinde yere yığıldığı ve tren içerisinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yetkililer, saldırganın trenin bir sonraki durağında inerek olay yerinden uzaklaştığını ve kısa süre sonra polis tarafından yakalandığını açıkladı.

UKRAYNALI MÜLTECİ IRYNA ZARUTSKA ÖLDÜ MÜ?

Charlotte-Mecklenburg Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamaya göre saldırgan 34 yaşındaki Decarlos Brown Jr. olarak tespit edildi. Brown’un, 2011’den bu yana hırsızlık, silahlı soygun ve tehdit gibi suçlardan defalarca tutuklandığı ve daha önce ölümcül silahla soygun nedeniyle 5 yıl hapis yattığı bildirildi. Ayrıca Ocak ayında “911’i kötüye kullanma” suçlamasıyla da gözaltına alındığı kaydedildi.

Yetkililer, Brown’un elindeki katlanır bıçakla genç kadına en az üç kez saldırdığını, bunlardan birinin boynuna isabet ettiğini belirtti. Olay sonrası trende bulunan yolcuların panik anları da güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri bıçağı olay yerine yakın bir noktada buldu ve Brown’u kısa süre sonra gözaltına aldı. Kendisi birinci derece cinayet suçlamasıyla yargılanıyor. Iryna Zarutska ise trende saldırı sonrası hayatını kaybetti.

IRYNA ZARUTSKA NEDEN ÖLDÜ?

Yetkililer, saldırının nedeni hakkında henüz net bir açıklama yapmadı. Ancak olay, kamu güvenliği ve ruh sağlığı konularında tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Charlotte Area Transit System tarafından yayınlanan görüntülerde saldırının anbean yaşandığı ve yolcuların büyük bir korku yaşadığı görüldü. Zarutska’nın hayatını kaybetmesi, Amerika’ya sığınan mültecilerin güvenliği konusunu da tekrar tartışmaya açtı.

ABD Başkanı Donald Trump, saldırıya ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırganın hızlı bir şekilde yargılanarak idam cezasına çarptırılması gerektiğini söyledi. Kuzey Carolina’nın batı bölgesi savcısı Russ Ferguson ise Brown’a toplu taşıma sistemine yönelik şiddet eylemi de dahil olmak üzere federal suçlamalar yöneltildiğini duyurdu.