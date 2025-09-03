Menü Kapat
 Yusuf Özgür Bülbül

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Yeni transferler Leroy Sane, Uğurcan Çakır, İlkay Gündoğan ve Wilfried Singo, kadroda yer aldı. İşte detaylar...

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu!
03.09.2025
03.09.2025
, 'nde mücadele edecek kadrosunu açıkladı. Bu sezon Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray, listesini UEFA'ya bildirdi.

BARIŞ ALPER KADRODA

Geçtiğimiz günlerde takımdan ayrılması gündemde olan da kadroda yer aldı.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu!

Sarı-kırmızılı ekibin UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosu şöyle:

", Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Mario Lemina."

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu!

