Okul bahçesinde kavga: Müdüre yumruklu saldırı!

Aksaray'da okula giren bir veli hiçbir şey söylemeden okul müdürünü birden darp etmeye başladı. Bir süre sonra teslim olan veli ve okul müdürü birbirinden şikayetçi oldu.

’da İstiklal Mahallesi 420 Sokakta bulunan 23 Nisan İlkokulunda okula giren bir veli okul müdürüne saldırdı.

Okul bahçesinde kavga: Müdüre yumruklu saldırı!

İddiaya göre çocuğu okulda eğitim gören Murat K. isimli veli, okul bahçesine girerek yönetime çıkmak istedi. Bu sırada bahçede bulunan okul müdürü Recep Çelen vatandaşı görünce yardımcı olmak amaçlı "Buyurun" dedi. Bunun üzerine Murat K. okul müdürüne yaklaşıp yumruk atarak etti. Okul müdürü neye uğradığını şaşırırken şahıs hızla okuldan çıkarak kaçtı. Okul müdürü ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisler şüpheliyi yakalamak için bölgede arama çalışması yaparken, bir süre sonra Murat K. polis merkezine giderek teslim oldu.

Okul bahçesinde kavga: Müdüre yumruklu saldırı!

"HİÇBİR ŞEY SÖYLEMEDEN BANA SALDIRDI"

Yaşanan olayı anlatan okul müdürü Recep Çelen, "Tanımadığımız bir kişi okul bahçesine girdi. Ben de bahçedeydim, kendisine yardımcı olmak için yaklaştım. ‘Buyurun beyefendi, yardımcı olabilir miyim?’ dedim. Hiçbir şey söylemeden bana saldırdı. Yumruk attı, ortalık karıştı. Görünüşü de farklıydı, tanımadığımız biriydi" dedi. Müdür ve velinin karşılıklı şikayetçi oldukları öğrenilirken olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

