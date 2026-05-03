Magazin
Avatar
Editor
 | Canan Okur

Devrim Özkan'dan Yeraltı setinde çıkan koku iddialarına zehir zemberek cevap!

Magazin dünyası Yeraltı setinde ortaya atılan koku iddiasıyla çalkalanıyor. Dizinin başrol oyuncusu Devrim Özkan'a yönelik saçlarındaki ağır kokuya yönelik söylentiler, ortalığı karıştırmış ve Yeraltı setinde çekimin de durdurulduğu konuşulmuştu. Devrim Özkan'dan tüm bu koku iddialarına zehir zemberek sözler ise gecikmedi. İşte detaylar...

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.05.2026
saat ikonu 12:03
|
GÜNCELLEME:
03.05.2026
saat ikonu 13:06

setinden ortaya atılan ağır koku iddiaları, magazin kazanını kaynatmaya yetti. Yeraltı başrol oyuncusu 'ın saçından geldiği ileri sürülen kokular için, güzel oyuncudan gelen sert sözler sosyal medyayı karıştırdı. Adeta infial oluşturan iddia sonrası, Devrim Özkan'dan gelen zehir zemberek açıklama haberimizde...

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Yeraltı dizisi başrol oyuncusu Devrim Özkan, setten gelen ağır koku iddialarını yalanlayarak bu iddiaların hayal ürünü olduğunu belirtti ve hukuki süreci başlatacağını duyurdu.
Devrim Özkan, saçından geldiği iddia edilen ağır kokular nedeniyle setin durdurulduğu yönündeki haberleri yalanladı.
Oyuncu, bu iddiaların sadece tıklanma ve beğeni alma motivasyonuyla hareket eden bir mecra tarafından ortaya atıldığını belirtti.
Özkan, yıllardır sistematik bir şekilde karalama kampanyasına maruz kaldığını ve bu haberleri itibar suikastı olarak nitelendirdiğini söyledi.
Başarılı oyuncu, elindeki belgelerle birlikte hukuki yoldan hesaplaşacağını duyurdu.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

DEVRİM ÖZKAN'DAN YERALTI SETİNDE ÇIKAN KOKU İDDİALARINA ZEHİR ZEMBEREK CEVAP!

Yeraltı dizisinin başrol oyuncusu Devrim Özkan, son günlerde magazin gündemine bomba gibi düşen saç kokusu nedeniyle set durduruldu iddialarına karşı sessizliğini bozdu.

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada zehir zemberek ifadeler kullanan ünlü oyuncu, bu iddiaların tamamen hayal ürünü bir senaryo olduğunu belirtti.

Muhabir Akif Yaman tarafından ortaya atılan Özkan’ın saç bakımı için kullandığı yağların sete ağır bir koku yaydığı ve yönetmenin çekimleri durdurarak saçlarını yıkattığı yönündeki iddialar, sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Hakkındaki bu haberleri itibar suikastı olarak nitelendiren Özkan, hukuki sürecin sinyallerini de verdi.

ETKİLEŞİM UĞRUNA ONURUMU HİÇE SAYDILAR

Devrim Özkan, açıklamasında söz konusu mecranın sadece tıklanma ve beğeni alma motivasyonuyla hareket ettiğini vurguladı. Başarılı oyuncu, yıllardır sistematik bir şekilde karalama kampanyasına maruz kaldığını da söyledi. Güzel oyuncu Özkan;

'Bir insanın emeğini ve onurunu hiçe sayarak yapılan bu eylemler, ne basın özgürlüğüyle ne de insanlıkla açıklanabilir' dedi.

MESELE YARGIYA TAŞINIYOR

Yaşanan bu gelişmenin ardından Devrim Özkan, elindeki tüm belgelerle ve geçmişte yapılan yalan haberlerle birlikte yargı yoluna gideceğini duyurdu.

Gazetecilik ilkelerinin ayaklar altına alındığını savunan ünlü isim, bugünkü iddia da dahil olmak üzere tüm asılsız haberlerle ilgili hukuki yoldan hesaplaşacağını belirtti.

