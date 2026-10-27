Didem Soydan'dan dikkat çeken gayrimenkul yatırımı! Trakya'da 20 dönümlük arazi satın aldı, sebebi herkesi şaşırttı

Model ve oyunculuk kariyeriyle zaman zaman adından söz ettiren Didem Soydan, bu kez yaptığı yatırımla magazin gündeminde yerini aldı. Zaman zaman başarıları ve özel hayatıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü model, bu kez Trakya'da 20 dönümlük arazi satın aldığını açıkladı. 42 yaşındaki Didem Soydan, yaptığı yatırımın arkasındaki sebebi de paylaştı. Katıldığı bir programda samimi açıklamalarda bulunan ünlü modelin yatırımının sebebi ise herkesi şaşkına çevirdi. Bakın, Didem Soydan Trakya'dan 20 dönümlük araziyi neden satın aldı...

DİDEM SOYDAN 20 DÖNÜMLÜK ARAZİ YATIRIMIYLA DİKKAT ÇEKTİ!

Ünlü model ve oyuncu Didem Soydan, Trakya'da yaptığı gayrimenkul yatırımıyla dikkatleri üzerine çekti. Katıldığı bir programda samimi açıklamalarıyla adından söz ettiren Soydan, bu kez yaptığı yatırımdan bahsetti. Zaman zaman özel hayatı ve paylaşımlarıyla magazin dünyasında yerini alan ünlü model, Trakya'da 20 dönümlük arazi satın aldığını duyurdu.

42 yaşındaki Didem Soydan, şimdilerde dikkat çeken bir yatırıma imza attı. Başarılı kariyeri ve özel hayatının yanı sıra bu kez Trakya'da 20 dönümlük arazi satın aldığı haberleriyle geniş yankı uyandıran Soydan, yatırımının arkasındaki nedenden de bahsetti. Alışılmış gayrimenkul yatırımlarının aksine oldukça farklı bir düşünceyle araziyi satın aldığını belirten ünlü model, sevdikleriyle bir arada yaşayabilmek amacıyla bu yatırımı yaptığını dile getirdi.

Yakınlarının ihtiyaç duymaları halinde araziye kendi evlerini inşa edebileceklerini söyleyen Didem Soydan, araziyi yalnızca kendisi için değil, hayatındaki önemli insanlarla bir arada olabilmek amacıyla satın aldığını belirtti. Trakya'daki 20 dönümlük araziyi neden satın aldığını ve yakınları için düşündüğü planı anlatan ünlü model, sevdikleriyle aynı bölgede yaşama hayli kurduğunu da anlattı.

"SEVDİKLERİMLE BİRLİKTE YAŞAYABİLMEK İÇİN 20 DÖNÜMLÜK ARAZİ ALDIM"

Yaptığı gayrimenkul yatırımıyla gündemde yerini alan Didem Soydan, Trakya'da 20 dönümlük arazi satın aldığını duyurduktan sonra bu kararının arkasındaki nedeni de anlattı. Sevdikleriyle aynı bölgede yaşama hayali kurduğunu belirten ünlü model, satın aldığı arazinin bu isteğini gerçekleştirmek için önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Didem Soydan, aldığı kararı "Trakya'da sevdiklerimle birlikte yaşayabilmek için 20 dönümlük arazi aldım." sözleriyle açıkladı. Satın aldığı araziden yakınlarının da yararlanmasını istediğinin altını çizen Soydan, sevdiği insanların ihtiyaç duyduklarında kendilerine ait bir ev yapabilecekleri alanlarının bulunmasını önemsediğinden bahsetti. Ünlü model açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Sevdiklerimin hiçbir şey düşünmeden ev kurabileceği bir yerleri olsun istedim. Ev ihtiyacı oldukları zaman araziyi kullanıp ev yapabilirler."