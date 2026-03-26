Didem Soydan'ın ifadesi ortaya çıktı: 'Yanlışlık içmiş olabilirim'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrol kararı verilerek serbest bırakılan model Didem Soydan’ın ifadesi ortaya çıktı.
Didem Soydan, ifadesinde hayatı boyunca uyuşturucu kullanmadığını savunarak yanlışlıkla kullanmış olabileceğini söyledi:
"9 Mart 2026 tarihinde Fransa’da bir defile sonrası manken arkadaşlarımdan tütün istedim. Bir arkadaşım sarılı sigara uzattı. Bir nefes çekince tütün olmadığını anladım ve istediğim şeyin bu olmadığını söyledim. Sanırım o madde esrardı ancak hayatımda kullanmadığım için bilmiyorum. Eğer o madde uyuşturucu ise, yanlışlıkla bir nefes çekmiş oldum."
Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Hakan Kakız’ın; Kerimcan Durmaz, Umut Eker ve Didem Soydan gibi isimlerin uyuşturucu kullandığına ve lüks yaşamlarının kaynağına dair iddiaları da Soydan’a soruldu. Ünlü model, bu iddiaları kesin bir dille yalanlayarak şunları söyledi:
"Söz konusu beyanda uyuşturucu kullandığım söylenmişse de uyuşturucu kullanmadığımı açıkladım. İfadede geçen diğer şahısların uyuşturucu kullanıp kullanmadığını bilmiyorum. Bu şahsın beyanı görgüye değil, duyuma dayalıdır."
Suçlamayı kabul etmeyen Soydan, masumiyetinin kanıtlanması için teknik incelemelere açık olduğunu belirtti. HTS kayıtları, baz istasyonu konum bilgileri ve kendi rızasıyla teslim ettiği telefonun incelenmesi durumunda gerçeğin ortaya çıkacağını ifade eden Soydan, "Suçlamayı kesinlikle kabul etmiyorum" dedi.