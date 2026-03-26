Didem Soydan'ın ifadesi ortaya çıktı: 'Yanlışlık içmiş olabilirim'

İstanbul’da ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Didem Soydan, savcılıkta verdiği ifadede suçlamaları reddetti. Soydan, Paris’teki bir defile sırasında "yanlışlıkla" esrar içmiş olabileceğini savundu.

Didem Soydan'ın ifadesi ortaya çıktı: 'Yanlışlık içmiş olabilirim'
GİRİŞ:
26.03.2026
saat ikonu 19:28
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen kapsamında gözaltına alınan ve kararı verilerek serbest bırakılan model Didem Soydan’ın ifadesi ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakılan model Didem Soydan, ifadesinde uyuşturucu kullanmadığını, Fransa'da bir defile sonrası yanlışlıkla esrar içmiş olabileceğini belirtti.
Didem Soydan, uyuşturucu kullanmadığını savunarak, Fransa'da bir defile sonrası manken arkadaşından istediği tütün yerine yanlışlıkla esrar içmiş olabileceğini söyledi.
Hakan Kakız'ın kendisi ve diğer isimler hakkındaki uyuşturucu kullanımına ve lüks yaşamlarının kaynağına dair iddialarını kesin bir dille yalanladı.
Soydan, soruşturma kapsamında HTS kayıtları, baz istasyonu konum bilgileri ve kendi rızasıyla teslim ettiği telefonunun incelenmesine açık olduğunu belirtti.
Suçlamayı kabul etmediğini ve masumiyetinin kanıtlanması için teknik incelemelere açık olduğunu ifade etti.
"YANLIŞLIKLA KULLANMIŞ OLABİLİRİM"

Didem Soydan, ifadesinde hayatı boyunca uyuşturucu kullanmadığını savunarak yanlışlıkla kullanmış olabileceğini söyledi:

"9 Mart 2026 tarihinde Fransa’da bir defile sonrası manken arkadaşlarımdan tütün istedim. Bir arkadaşım sarılı sigara uzattı. Bir nefes çekince tütün olmadığını anladım ve istediğim şeyin bu olmadığını söyledim. Sanırım o madde esrardı ancak hayatımda kullanmadığım için bilmiyorum. Eğer o madde uyuşturucu ise, yanlışlıkla bir nefes çekmiş oldum."

HAKAN KAKIZ’IN İDDİALARINA CEVAP

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Hakan Kakız’ın; Kerimcan Durmaz, Umut Eker ve Didem Soydan gibi isimlerin uyuşturucu kullandığına ve lüks yaşamlarının kaynağına dair iddiaları da Soydan’a soruldu. Ünlü model, bu iddiaları kesin bir dille yalanlayarak şunları söyledi:

"Söz konusu beyanda uyuşturucu kullandığım söylenmişse de uyuşturucu kullanmadığımı açıkladım. İfadede geçen diğer şahısların uyuşturucu kullanıp kullanmadığını bilmiyorum. Bu şahsın beyanı görgüye değil, duyuma dayalıdır."

"TELEFONUMU KENDİ RIZAMLA VERDİM"

Suçlamayı kabul etmeyen Soydan, masumiyetinin kanıtlanması için teknik incelemelere açık olduğunu belirtti. HTS kayıtları, baz istasyonu konum bilgileri ve kendi rızasıyla teslim ettiği telefonun incelenmesi durumunda gerçeğin ortaya çıkacağını ifade eden Soydan, "Suçlamayı kesinlikle kabul etmiyorum" dedi.

