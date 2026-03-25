Burak Elmas, Didem Soydan, Hakan Sabancı ve Güzide Duran Adli Tıp Kurumu'na gönderildi

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas, Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman, Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Didem Soydan, Güzide Duran ve oyuncu Hande Erçel'in de aralarında bulunduğu 16 isim hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan ünlü isimler saç ve kan örnekleri alınmak üzere Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
25.03.2026
saat ikonu 16:15
|
GÜNCELLEME:
25.03.2026
saat ikonu 16:17

Galatasaray Eski Başkanı Burak Elmas, model Didem Soydan, iş insanı Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, ve sunucu Güzide Duran'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. kapsamında gözaltına alınan saç ve kan örnekleri alınmak üzere Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

ÜNLÜ İSİMLERDEN KAN VE SAÇ ÖRNEKLERİ ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasının son dalgası kapsamında narkotik şube ekipleri tarafından aralarında Galatasaray Eski Başkanı Burak Elmas, model Didem Soydan, iş insanı Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, ve sunucu Güzide Duran'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi gözaltına alınmıştı. Ünlüler polis ekipleri tarafından saç ve kan örnekleri alınmak üzere Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Soruşturma KonusuYürütülen KurumOperasyon KapsamıGözaltına AlınanlarYapılan İşlemler
Uyuşturucu Soruşturmasıİstanbul Cumhuriyet BaşsavcılığıSon DalgaGalatasaray Eski Başkanı Burak Elmas, model Didem Soydan, iş insanı Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, sunucu Güzide Duran (toplam 14 kişi)Saç ve kan örnekleri alınmak üzere Adli Tıp Kurumu'na getirilme
HANDE ERÇEL İLK UÇAKLA TÜRKİYE'YE DÖNECEK

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında haklarında gözaltı kararı verilen isimlerden biri olan ünlü oyuncu , yurt dışında olması sebebiyle hakkında yakalama kararı verildi. Hande Erçel sevgilisi Onur Güvenatam ile Türkiye'ye doğru yola çıktı.

HANDE ERÇEL'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Hande Erçel yaptığı paylaşımda; "Eğitimim nedeniyle yaklaşık bir aydır yurt dışındayım. Dün gece, sizler gibi ben de basında yer alan haber üzerine öğrendiğim konunun aydınlatılması için ülkeme dönerek, gerekli açıklamaları yapacak ve ifademi vereceğim. Ülkesini seven, devletine ve Türk adaletine güvenen biriyim. Durumun en kısa sürede açıklığa kavuşacağına inanıyorum" dedi.

Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
