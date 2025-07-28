Dilan Çıtak olayıyla ilgili İbrahim Tatlıses ilk kez konuştu! Geçmişteki sözlerini hatırlattı

Dilan Çıtak, Bodrum'da trafik polislerinin ‘dur’ ihtarına uymayarak emniyet şeridinde ilerlemeye başladı. Polislerin üzerine aracını sürdüğü de iddia edilen Dilan Çıtak'ı durdurmak isteyen görevliler havaya uyarı ateşi açmak zorunda kaldı. Yaşanan olay anbean çevredekilerin kameralarına böyle yansıdı.

İBRAHİM TATLISES, DİLAN ÇITAK HAKKINDA KONUŞTU

Dilan Çıtak, 'dur' ihtarına uymayınca polisler tarafından havaya uyarı ateşi açıldı. Dilan Çıtak o esnada İbrahim Tatlıses'in kızı olduğunu belirtti.

İbrahim Tatlıses ise ilk kez kızı Dilan Çıtak'ın karıştığı olay hakkında konuştu. Tatlıses, "Hani beni kabul etmiyordu" dedi. Dilan Çıtak, sosyal medya hesabından 'Tatlıses' soyadını kaldırmış ve kendisini büyüten babasının tek gerçek babası olduğunu belirtmişti.

DİLAN ÇITAK SERBEST KALDI

Kamyonete binen polis eşliğinde karakola götürülen Çıtak, 'görevli memura görevini yaptırmama', 'görevli memura tehdit' suçlarından gözaltına alındı. İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen Çıtak, olayın paniklediği için yaşandığını dile getirdi.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakılan Çıtak adliye çıkışında, "Ufak bir yanlış anlaşılma oldu. Düzelecektir" dedi. Dilan Çıtak'ın eşi Levent Dörter, "Süreci takip ediyoruz, biz de ne olduğunu öğreneceğiz" derken, avukatı Feyza Altun ise adli sürecin devam ettiğini söyledi.