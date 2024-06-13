Dilan Polat davasında tahliye kararı! 

13 Haziran 2024 23:53 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 23:59

Dilan Polat ile ilgili şok iddia! Soruşturma başlatıldı

Dilan Polat ile ilgili şok iddia! Soruşturma başlatıldı

Kara para aklama, suç örgütü kurma ve vergi kaçırma gibi suçlardan tutuklanan ve uzun süredir merakla takip edilen Dilan Polat ve Engin Polat davasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Dilan Polat'ın kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu'nun tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

TUTUKSUZ YARGILANACAK

4. Sulh Ceza Hakimliği, Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, Ahmet Gün ve Alper Kürşat Polat'ın tutukluluğuna devam kararı verdi. Sıla Doğu ve Can Doğu'nun da bulunduğu tutukluların ise tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

NELER YAŞANMIŞTI?

1 Kasım'da İstanbul merkezli altı ilde düzenlenen operasyonlarda, aralarında Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alındı.

Daha önceki aramalarda, Polat çiftinin şirketlerinde dijital materyal ve defterlere el konulmuştu. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan ön inceleme raporunda, tasfiye halindeki üç firmadan aile bireylerine ait şirketlere sahte fatura kesilerek 200 milyon liralık bir para transferi yapıldığı tespit edildi.

Paranın, aile bireylerine ait şirketler arasında dolaştırıldığı ve son aşamada Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul firmasında toplandığı ortaya çıktı. Bu firma üzerinden gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığı belirlendi.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirleyerek, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Soruşturma kapsamında, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiği ve bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığı tespit edildi. Sonuç olarak, Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu 16 kişi tutuklandı ve 27 şirkete kayyum atandı.