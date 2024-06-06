Dilan Polat ile ilgili şok iddia! Soruşturma başlatıldı

06 Haziran 2024 07:47 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 07:48

Fatma Karanfil'e büyük vefasızlık! Gözler o isimleri aradı

Fatma Karanfil'e büyük vefasızlık! Gözler o isimleri aradı

İstanbul Anadolu Başsavcılığı bir programda, Dilan Polat'ın cezaevinde olmadığına yönelik iddiada bulunulması üzerine "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Başsavcılık Beyaz TV'de yayınlanan ''Söylemezsem Olmaz'' adlı televizyon programında suç örgütü soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Dilan Polat'ın cezaevinde olmadığına yönelik iddiada bulunulması üzerine harekete geçti ve söz konusu iddiaya ilişkin "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlattı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023'te ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında yer aldığı şüphelilerden 16'sı 5 Kasım 2023'te tutuklanırken, hakimlik 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.