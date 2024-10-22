Dilan Polat gözyaşları içinde yine video çekti! "Kısmi felç geçirdim"

22 Ekim 2024 14:57 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 15:03

Dilan Polat, ablası Sıla Doğu ile birlikte eğlence mekanındaki görüntüleri sonrası gözaltına alınmıştı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Dilan Polat, gözyaşları içinde özür diledi. "Kısmi felç geçirdim” diyen Dilan Polat, adliye koridorlarında bayıldığını da anlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Hayasızca hareketler' de bulunma suçundan re'sen soruşturma başlatılan Dilan Polat ve Sıla Doğu gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Dilan Polat, özür dileyerek yayınladığı videoda “Kısmi felç geçirdim” dedi.

DİLAN POLAT : KISMİ FELÇ GEÇİRDİM

"Böylesine bir şey için hakim karşısına çıkmak benim için çok utanç vericiydi" diyen Dilan Polat "Ben iyi değilim. Çok ciddi travmalarım var. Ne uyuyabiliyorum ne uyanabiliyorum. "Dün biraz kısmi felç geçirdim. 3 kere bayılmışım, çok zordu" diyerek takipçilerinden özür diledi.

"Unutulmak istiyorum, tek istediğim bu. Dışarısı çok zormuş" ifadelerini kullanan Dilan Polat, "Lütfen artık normal hayatımı yaşayabileyim" dedi.