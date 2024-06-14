Dilan Polat ile Engin Polat'ın tahliye talebinde yeni gelişme! Sıla ve Can Doğu serbest kalmıştı
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
14 Haziran 2024 12:56 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 12:56
Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından cezaevinde olan Dilan Polat'ın kız kardeşi Sıla Doğu ile erkek kardeşi Can Doğu tahliye edildi. Savcılık, Dilan Polat ve Engin Polat için tahliye talebinde bulundu. Sulh Ceza Hakimliği savcılığın talebini reddetti.
DİLAN VE ENGİN POLAT'IN TAHLİYESİ REDDEDİLDİ
Odatv'nin edindiği bilgilere göre kardeşleri Sıla Doğu ile Can Doğu'nun tahliye edilmesinin ardından savcılık, Dilan Polat ve Engin Polat için tahliye talebinde bulundu. Sulh Ceza Hakimliği savcılığın talebini reddetti. 4 Sulh Ceza Hakimliği Dilan Polat ve Engin Polat da dahil olmak üzere, Engin Polat'ın babası Sezgin Polat, amcası Ahmet Gün ve kardeşi Alper Kürşat Polat’ın tutukluluğuna devam kararı verdi.
Kaynak: TGRT Haber
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