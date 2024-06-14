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Dilan Polat ile Engin Polat'ın tahliye talebinde yeni gelişme! Sıla ve Can Doğu serbest kalmıştı

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
14 Haziran 2024 12:56 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 12:56
Dilan Polat ile Engin Polat&#039;ın tahliye talebinde yeni gelişme! Sıla ve Can Doğu serbest kalmıştı

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından cezaevinde olan Dilan Polat'ın kız kardeşi Sıla Doğu ile erkek kardeşi Can Doğu tahliye edildi. Savcılık, Dilan Polat ve Engin Polat için tahliye talebinde bulundu. Sulh Ceza Hakimliği savcılığın talebini reddetti.

Dilan ve Engin Polat çiftinin kara para aklama soruşturmasında Sıla Doğu ve Can Doğu'nun da arasında olduğu 11 şüpheli tahliye edildi. Savcılık, Dilan Polat'ın da tahliyesini istedi ancak Sulh Ceza Hakimliği gerekli raporların hazırlanmadığını belirterek reddetti.

DİLAN VE ENGİN POLAT'IN TAHLİYESİ REDDEDİLDİ

Odatv'nin edindiği bilgilere göre kardeşleri Sıla Doğu ile Can Doğu'nun tahliye edilmesinin ardından savcılık, Dilan Polat ve Engin Polat için tahliye talebinde bulundu. Sulh Ceza Hakimliği savcılığın talebini reddetti. 4 Sulh Ceza Hakimliği Dilan Polat ve Engin Polat da dahil olmak üzere, Engin Polat'ın babası Sezgin Polat, amcası Ahmet Gün ve kardeşi Alper Kürşat Polat’ın tutukluluğuna devam kararı verdi. 

Dilan Polat ile Engin Polat'ın tahliye talebinde yeni gelişme! Sıla ve Can Doğu serbest kalmıştı - 1. Resim

Kaynak: TGRT Haber
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Ayhan 16 Temmuz 2021 16:34

Normaldir yan gelip yatmadıgi için ülkesinin refahı için çalışmaktan yorgun

Ali Haydar Makisler 15 Temmuz 2021 18:31

Em çurukun arasında kaldım

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