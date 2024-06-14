Tahliye olan Sıla Doğu 'Dilan' diye haykırdı!

14 Haziran 2024 09:17 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 10:17

Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlardan tutuklu olan Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu dün tahliye edildi. Haberi, Sıla Doğu'nun avukatı Sibel Bozkulak verdi.

SILA DOĞU 'DİLAN' DİYE HAYKIRDI

Dilan Polat ile Engin Polat'ın tutukluluk halinin devamına karar verilirken, Sıla Doğu tahliye oldu. Sıla Doğu'nun avukatı Sibel Bozkulak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Müvekkilim Sinem Sıla Doğu hakkında tahliye kararı verilmiştir." ifadelerini kullandı. Tahliye olduktan sonra Gazete Magazin tarafından görüntülenen Sıla Doğu, gözyaşları içinde 'Dilan' diye haykırdı.