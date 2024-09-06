Dilan Polat tahliye kararına böyle sevindi!
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
06 Eylül 2024 11:56 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 11:59
Dilan Polat ve Engin Polat’ın yargılandığı ‘kara para aklama’ davasında mahkeme, tutuklu sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün’ün tahliyesine karar verdi. Tahliye haberi sonrası yakınlarına sarılan Dilan Polat, zıplayarak sevinç çığlıkları attı.
Dilan Polat, eşi Engin Polat'ın tahliye haberini almaz zıplayarak sevincini gösterdi. Kız kardeşi Sıla Doğu'ya sarılan Dilan Polat, sosyal medya paylaşımlarına ise başladı.
DİLAN POLAT TAHLİYE HABERİ SONRASI BÖYLE SEVİNDİ
Tahliye kararını duyan Dilan Polat, sevinç çığlıkları atarak 'Şükürler olsun Allah’ım” dedi. Sosyal medya paylaşımlarına da başlayan Dilan Polat, 'Enercii' şarkısıyla video paylaşmayı da ihmal etmedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı