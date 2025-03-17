Doğa Rutkay'dan Şinasi Yurtsever paylaşımı! Sözleri gündem olmuştu

Mide kanseriyle mücadele eden 51 yaşındaki oyuncu Şinasi Yurtsever, 13 Mart'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Cenaze törenine ünlü isimler akın ederken, Yurtsever'in yıllar öncesine ait sözleri gündem oldu. Şinasi Yurtsever'in, 2018'de Bloomberg HT'de yayınlanan, "Doğa Rutkay'la Her Şey Bu Masada" programındaki görüntüleri izleyenleri duygulandırdı. Doğa Rutkay o görüntülerle ilgili ilk kez konuştu.

DOĞA RUTKAY İLK KEZ ŞİNASİ YURTSEVER HAKKINDA KONUŞTU

Görüntülerde, Doğa Rutkay Kamal'ın, Yurtsever'in yeni filmi 'Arapsaçı'ndan bahsederken, Şinasi Yurtsever'e; "Son filmin" dediği anlar yer alıyor. Yurtsever ise bu sözlerin üzerine, esprili bir şekilde; "Son filmin derken? Ölüyor muyum? En son Doğa Rutkay'ın programına katıldı, bakın rahmetli orada ne demişti? Haberlerde hep buradan görüntüler kullanacak" diyerek yanıt veriyor. Rutkay da, gülerek; "Tamam uzatma Allah, korusun. En son çektiğin film diyelim o zaman" ifadesini kullanıyor.

Görüntülerin sosyal medya hızla yayılmasının ardından Doğa Rutkay Kamal, X hesabından bir açıklama yaparak, "Yıl 2018. Ben 7 aylık hamileyim ikizlere... Yorgun ve halsizim. Kırmadı geldi, enerjisiyle moral verdi bana, o anı çok net anımsıyorum… Yayın öncesi ve sonrası bol bol konuşmuştuk... İlk kez tanışmıştık... İzlediğimde çok fena oldum" dedi.