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 | Dilek Ulusan

Doğa Rutkay'dan Şinasi Yurtsever paylaşımı! Sözleri gündem olmuştu

Mide kanseri nedeniyle geçtiğimiz perşembe günü hayatını kaybeden oyuncu Şinasi Yurtsever'in 2018 yılında Doğa Rutkay'ın programında söylediği sözler gündem olmuştu. İlk kez video hakkında konuşan Rutkay, "Çok fena oldum" dedi.

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Doğa Rutkay'dan Şinasi Yurtsever paylaşımı! Sözleri gündem olmuştu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
17.03.2025
saat ikonu 12:11
|
GÜNCELLEME:
17.03.2025
saat ikonu 12:11

Mide kanseriyle mücadele eden 51 yaşındaki oyuncu Şinasi Yurtsever, 13 Mart'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Cenaze törenine ünlü isimler akın ederken, Yurtsever'in yıllar öncesine ait sözleri gündem oldu. Şinasi Yurtsever'in, 2018'de Bloomberg HT'de yayınlanan, "Doğa Rutkay'la Her Şey Bu Masada" programındaki görüntüleri izleyenleri duygulandırdı. Doğa Rutkay o görüntülerle ilgili ilk kez konuştu.

DOĞA RUTKAY İLK KEZ ŞİNASİ YURTSEVER HAKKINDA KONUŞTU

Görüntülerde, Doğa Rutkay Kamal'ın, Yurtsever'in yeni filmi 'Arapsaçı'ndan bahsederken, Şinasi Yurtsever'e; "Son filmin" dediği anlar yer alıyor. Yurtsever ise bu sözlerin üzerine, esprili bir şekilde; "Son filmin derken? Ölüyor muyum? En son Doğa Rutkay'ın programına katıldı, bakın rahmetli orada ne demişti? Haberlerde hep buradan görüntüler kullanacak" diyerek yanıt veriyor. Rutkay da, gülerek; "Tamam uzatma Allah, korusun. En son çektiğin film diyelim o zaman" ifadesini kullanıyor.

Görüntülerin sosyal medya hızla yayılmasının ardından Doğa Rutkay Kamal, X hesabından bir açıklama yaparak, "Yıl 2018. Ben 7 aylık hamileyim ikizlere... Yorgun ve halsizim. Kırmadı geldi, enerjisiyle moral verdi bana, o anı çok net anımsıyorum… Yayın öncesi ve sonrası bol bol konuşmuştuk... İlk kez tanışmıştık... İzlediğimde çok fena oldum" dedi.

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Sıkça Sorulan Sorular

ŞİNASİ YURTSEVER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
16 Temmuz 197 Erzincan doğumlu Şinasi Yurtsever, 13 Mart 2025 yılında hayatını kaybetti. 1997 ile 2000 yılları arasında yayımlanan Küçük İbo dizisinde Selçuk karakteriyle tanındı. Ardından Yılan Hikâyesi, Kınalı Kar, Avrupa Yakası, Yabancı Damat, Bir Bulut Olsam ve Aşk ve Ceza gibi birçok televizyon dizisinde rol aldı.
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