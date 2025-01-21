Doğu Demirkol sözünü tuttu! Tüm geliri Filistin'e bağışladı

21 Ocak 2025 11:25 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 11:25

Aylar önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Filistin'e destek mesajı yayınlamıştı. Yaz boyunca gösterilerine devam eden komedyen Doğu Demirkol, sözünü tutarak, gelirlerini Filistin'e bağışladığı öğrenildi.

Ahlat Ağacı, Ölümlü Dünya, Bayi Toplantısı ve Hayat gibi yapımlarda rol alan oyuncu Doğu Demirkol, geçtiğimiz yaz aylarında sosyal medya hesabından Refah'taki İsrail katliamlarına tepki göstererek, paylaşım yapmıştı. Tepkisiyle takipçilerinden beğeni toplayan Doğu Demirkol, dün akşam ise gazetecilerin sorularına verdiği cevapla takdir topladı.

DOĞU DEMİRKOL SÖZÜNÜ TUTTU

Normalde yazın dinlenmeyi tercih eden Doğu Demirkol, bu yaz neden gösteri yaptığından bahsetti. Doğu Demirkol açıklamasında, "Normalde yazın tatil yapabileyim diye açık hava çok koydurmazdım. Ama dedim ki koyabildiğiniz kadar koyun bu yaz yorucu olsun ama bende rahatlamış olayım, vicdanım rahatlasın, elimden geleni yapmış olayım. Böyle bir dünyada zulüm varken en azından yüreğimiz soğusun biraz." diyerek takdir topladı.

Normalde yazları gösteri yapmayan Doğu Demirkol, mart ayında sosyal medya hesabından, "Bu yaz oynanacak açık hava oyunlarımın hepsinin bütün geliri Filistin'e gönderilecektir." mesajı yayınlamıştı.

Türkiye, Avrupa ve Amerika’da ve dünyanın farklı şehirlerinde gerçekleştirdiği tek kişilik gösterisinde kendi yaşamından ve etkilendiği olaylardan hikayelerini sahneye taşıyor.