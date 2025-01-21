Dubai'ye yerleşecek iddialarını yalanlayan Seda Sayan'ın komşularına attığı mesaj ortaya çıktı

21 Ocak 2025 09:53 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 09:56

Seda Sayan, 2022 yılında evlendiği Çağlar Ökten ile Dubai'ye yerleşmeye karar verdiği haberlerini geçtiğimiz günlerde yalanlamıştı. "Buradayız. İşimiz gücümüz burada, nereye gideceğiz” sözleriyle iddiaları yalanlayan Seda Sayan'ın komşularına attığı mesaj ortaya çıktı.

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Geçtiğimiz günlerde Seda Sayan​'ın eşi Çağlar Ökten ile beraber Dubai​'ye yerleşmeye karar verdiği ve gayrimenkul zengini Seda Sayan'ın oturduğu villayı satışa çıkardığı iddia edildi. "Türkiye'den taşınacak" haberlerini yalanlayan Seda Sayan'ın komşularına attığı mesaj da ortaya çıktı.

SEDA SAYAN'IN KOMŞULARINA ATTIĞI MESAJ ORTAYA ÇIKTI

Seda Sayan eşiyle birlikte yemek çıkışı görüntülendi. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Seda Sayan, Seda Sayan kendisine sorulan “Türkiye’den ayrılıyormuşsunuz doğru mu” sorularına “Öyle bir şey yok. Buradayız. İşimiz gücümüz burada, nereye gideceğiz” demişti.

Dubai'ye yerleşeceği haberini yalanlayan Seda Sayan'ın evini satışa çıkarmadan önce komşularına attığı mesaj ortaya çıktı. Seda Sayan'ın gönderdiği mesajda, "Çok kıymetli komşularımız, bir kozmetik firması ile anlaştığım için Dubai'ye yerleşiyoruz. Çok severek oturduğumuz her santimine emek harcadığımız evimizi satıyoruz. Öncelik siz komşularımızın hakkıdır düşüncesiyle haber vermek istedik ilgilenirseniz Çağlar Ökten telefon numarasıdır." dediği görüldü.

Uzun süredir ortalıkta gözükmeyen Seda Sayan, annesinin sağlığına kavuşmasıyla tekrar işlerinin başına döndü. Seda Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Pamuk annem yoğun bakıma alındı. Allah tüm şifa bekleyenlere şifa versin" sözleriyle annesinin tedavi altında olduğunu duyurmuştu.