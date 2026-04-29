Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay

Doğukan Güngör, Feyza Civelek’in doğum günü partisine katıldı! İkili geceye damga vurdu

Kızılcık Şerbeti dizisinin oyuncuları Feyza Civelek’in doğum gününü kutladı. Geceye birçok isim katılırken Doğukan Güngör’ün de orada olası magazin dünyasına bomba gibi düştü. İkilinin yayınladığı fotoğraf geceye damga vurdu. İşte detaylar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Doğukan Güngör, Feyza Civelek'in doğum günü partisine katıldı! İkili geceye damga vurdu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.04.2026
saat ikonu 10:16
|
GÜNCELLEME:
29.04.2026
saat ikonu 10:16

dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Doğukan Güngör, geçtiğimiz saatlerde eski rol arkadaşı ’in doğun günü partisine katıldı. Dizinin kadrosundan çıkartılan , Feyza Civelek ile bir araya gelerek magazin gündeminde yer alarak geceye de damga vurdular.

HABERİN ÖZETİ

Doğukan Güngör, Feyza Civelek’in doğum günü partisine katıldı! İkili geceye damga vurdu

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılan Doğukan Güngör, eski rol arkadaşı Feyza Civelek'in doğum günü partisine katılarak magazin gündeminde yer aldı.
Doğukan Güngör, Kızılcık Şerbeti dizisinden çıkarıldıktan sonra Feyza Civelek'in doğum günü partisine katıldı.
Güngör, son zamanlarda aldığı kilolarla dikkat çekmiş ve yeni bir dizi projesiyle ekranlara döneceği belirtiliyor.
Doğukan Güngör'ün yeni dizisinin adı Haysiyetsiz olarak geçiyor.
Fatih rolüyle tanınan Doğukan Güngör, daha önce yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınmış ve testler sonucu diziden çıkarılmıştı.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

DOĞUKAN GÜNGÖR, FEYZA CİVELEK’İN DOĞUM GÜNÜ PARTİSİNE KATILDI!

Ünlü oyunu Doğukan Güngör, son zamanlarda gündem olmaya devam ediyor. En son Kızılcık Şerbeti’nde rol alan Güngör, meydana gelen birkaç olaydan sonra dikkatleri üzerine çekmektedir. Kızılcık Şerbeti’nin oyuncu kadrosundan çıkartılan Doğukan Güngör, daha sonra yeni projesiyle ekranlara geri dönerken, magazin gündemine de gelmeye devam ediyor.

Doğukan Güngör, Feyza Civelek’in doğum günü partisine katıldı! İkili geceye damga vurdu

Kızılcık Şerbeti sonrası sessizliğini bozan Doğukan Güngör, değişim eleştirileriyle de oldukça gündem oluyor. Gündem olan son halinden sonra yeni dizisi merakla takip edilen yapımlardan biri oldu.

Doğukan Güngör, Feyza Civelek’in doğum günü partisine katıldı! İkili geceye damga vurdu

Fatih rolü ile oldukça geniş kitlelerce tanınan Doğukan Güngör, dizi de yer alan rol arkadaşı Feyza Civelek’in doğum gününü kutladı. Ünlü isim Feyza Civelek’in doğum günü partisine katıldı. Magazin gündeminde de oldukça çok konuşulan bu kare, sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti.

Doğukan Güngör, Feyza Civelek’in doğum günü partisine katıldı! İkili geceye damga vurdu

İKİLİ GECEYE DAMGA VURDU

Kızılcık Şerbeti’nde Fatih rolü ile oynayan Doğukan Güngör, geçtiğimiz aylarda yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltın alınmış isimlerden biriydi. Yapılan testler sonucu Kızılcık Şerbeti’nin kadrosundan çıkarılmıştı.

Doğukan Güngör, Feyza Civelek’in doğum günü partisine katıldı! İkili geceye damga vurdu

Doğukan Güngör, kadrodan çıkarıldıktan sonra aldığı kilolarla dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyada da gündem olan o fotoğraf sonrası Güngör’den cevap gecikmemişti. Bir spor salonunda yaptığı sporu paylaşan Güngör, yeni dizisi için sıkı bir programa girdiği ifade ediliyor.

Doğukan Güngör, Feyza Civelek’in doğum günü partisine katıldı! İkili geceye damga vurdu

Uzun bir aranın ardından ortalıkta yer almayan Doğukan Güngör, Kızılcık Şerbeti’nde rol alan Feyza Civelek’in doğum günü partisine katıldı. İkilinin doğum günü gecesinden bir fotoğraf paylaşmasıyla gündeme bomba gibi düştüler.

Doğukan Güngör, Feyza Civelek’in doğum günü partisine katıldı! İkili geceye damga vurdu

İkiliyi görenler şaşırsa da sosyal medyadan da oldukça yorum aldılar. Feyza Civelek’in doğum günü partisine giden Doğukan Güngör, kısa sürede gündemdeki yerini aldı. Şimdilerde ünlü ismin yeni dizisi Haysiyetsiz izleyici tarafından merakla bekleniyor.

ETİKETLER
#feyza civelek
#Doğukan Güngör
#Doğum Günü Partisi
#Haysiyetsiz
#Kızılcık Şerbeti
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.