Kızılcık Şerbeti dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Doğukan Güngör, geçtiğimiz saatlerde eski rol arkadaşı Feyza Civelek’in doğun günü partisine katıldı. Dizinin kadrosundan çıkartılan Doğukan Güngör, Feyza Civelek ile bir araya gelerek magazin gündeminde yer alarak geceye de damga vurdular.

HABERİN ÖZETİ Doğukan Güngör, Feyza Civelek’in doğum günü partisine katıldı! İkili geceye damga vurdu Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılan Doğukan Güngör, eski rol arkadaşı Feyza Civelek'in doğum günü partisine katılarak magazin gündeminde yer aldı. Doğukan Güngör, Kızılcık Şerbeti dizisinden çıkarıldıktan sonra Feyza Civelek'in doğum günü partisine katıldı. Güngör, son zamanlarda aldığı kilolarla dikkat çekmiş ve yeni bir dizi projesiyle ekranlara döneceği belirtiliyor. Doğukan Güngör'ün yeni dizisinin adı Haysiyetsiz olarak geçiyor. Fatih rolüyle tanınan Doğukan Güngör, daha önce yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınmış ve testler sonucu diziden çıkarılmıştı.

Ünlü oyunu Doğukan Güngör, son zamanlarda gündem olmaya devam ediyor. En son Kızılcık Şerbeti’nde rol alan Güngör, meydana gelen birkaç olaydan sonra dikkatleri üzerine çekmektedir. Kızılcık Şerbeti’nin oyuncu kadrosundan çıkartılan Doğukan Güngör, daha sonra yeni projesiyle ekranlara geri dönerken, magazin gündemine de gelmeye devam ediyor.

Kızılcık Şerbeti sonrası sessizliğini bozan Doğukan Güngör, değişim eleştirileriyle de oldukça gündem oluyor. Gündem olan son halinden sonra yeni dizisi Haysiyetsiz merakla takip edilen yapımlardan biri oldu.

Fatih rolü ile oldukça geniş kitlelerce tanınan Doğukan Güngör, dizi de yer alan rol arkadaşı Feyza Civelek’in doğum gününü kutladı. Ünlü isim Feyza Civelek’in doğum günü partisine katıldı. Magazin gündeminde de oldukça çok konuşulan bu kare, sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti.

İKİLİ GECEYE DAMGA VURDU

Kızılcık Şerbeti’nde Fatih rolü ile oynayan Doğukan Güngör, geçtiğimiz aylarda yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltın alınmış isimlerden biriydi. Yapılan testler sonucu Kızılcık Şerbeti’nin kadrosundan çıkarılmıştı.

Doğukan Güngör, kadrodan çıkarıldıktan sonra aldığı kilolarla dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyada da gündem olan o fotoğraf sonrası Güngör’den cevap gecikmemişti. Bir spor salonunda yaptığı sporu paylaşan Güngör, yeni dizisi için sıkı bir programa girdiği ifade ediliyor.

Uzun bir aranın ardından ortalıkta yer almayan Doğukan Güngör, Kızılcık Şerbeti’nde rol alan Feyza Civelek’in doğum günü partisine katıldı. İkilinin doğum günü gecesinden bir fotoğraf paylaşmasıyla gündeme bomba gibi düştüler.

İkiliyi görenler şaşırsa da sosyal medyadan da oldukça yorum aldılar. Feyza Civelek’in doğum günü partisine giden Doğukan Güngör, kısa sürede gündemdeki yerini aldı. Şimdilerde ünlü ismin yeni dizisi Haysiyetsiz izleyici tarafından merakla bekleniyor.