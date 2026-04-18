Medya
Avatar
Editor
 | Canan Okur

Haysiyet dizisi konusu nedir? Haysiyet oyuncuları kimlerdir?

Ekranlarda fırtınalar estirmeye hazırlanan Haysiyet dizisi için resmen geri sayıma geçildi. Merakla beklenen dizi Süreç Yapım imzası taşıyor. Sadece hikayesiyle değil, aynı zamanda oyuncularıyla da ses getiren Haysiyet, daha şimdiden yılın en çok konuşulan projesi olarak dikkat çekiyor. Peki Haysiyet dizisi konusu nedir, neyi anlatıyor? Haysiyet oyuncuları kim, ne zaman başlayacak? İşte aile dizilerine yeni bir soluk getirmeye hazırlanan Haysiyet dizisine dair merak edilen tüm detaylar...

Haysiyet dizisi konusu nedir? Haysiyet oyuncuları kimlerdir?
Heyecanla beklenen Haysiyet dizisi sadece başrol oyuncusuyla değil, yayın tarihi, hikayesiyle de merak konusu. Oyuncu kadrosuna eklenen sürpriz isimlerle beraber, sosyal medyayı da hareketlendiren Haysiyet, sürükleyici hikayesiyle yeni sezonda en güçlü reyting adayı olarak şimdiden dikkat çekiyor. Peki Haysiyet dizisi hikayesi nedir, oyuncuları kimler? Haysiyet ne zaman, hangi kanalda başlıyor? İşte merak edilen tüm detaylar...

Haysiyet dizisi konusu nedir? Haysiyet oyuncuları kimlerdir?

Doğukan Güngör'ün başrolünde yer aldığı ve Reşat Nuri Güntekin'in Yaprak Dökümü romanından uyarlanan 'Haysiyet' dizisi, yeni sezonda Kanal D'de izleyiciyle buluşacak.
Dizi, büyük şehirde onurunu korumaya çalışan bir ailenin hikayesini anlatıyor.
Doğukan Güngör Mehmet karakterini canlandıracak.
Dizi, daha önce planlanan bahar aylarından 2026'nın Eylül sezonuna ertelendi.
Haysiyet dizisi Kanal D ekranlarında yayınlanacak ve tahmini yayın saati 20:00.
Oyuncu kadrosuna Elifcan Ongurlar da dahil oldu.
HAYSİYET KONUSU NEDİR?

Reşat Nuri Güntekin'in efsanevi eseri olan Yaprak Dökümü'nün günümüze uyarlanmış hali olan Haysiyet dizisi, büyük şehrin karmaşasında kendi onurunu ve haysiyetini korumaya çalışan bir aileyi merkezine alıyor.

Ünlü oyuncu 'ün Mehmet rolünü üstlendiği dizide Simay karakterinin tutkulu ve karmaşık aşkı, ailenin değerleriyle zorlu bir sınava girecek. Dürüstlük ve güç arasında sıkışan insanların hikayesinde izleyici ise 'Bir aile ne kadar sarsılabilir?' sorusunu soracak.

HAYSİYET OYUNCULARI KİMLER?

aysiyet dizisi oyuncu kadrosu da yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre kadroya son olarak güçlü bir isim daha dahil oldu.

Elifcan Ongurlar'ın ekibe dahil olması ise sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İşte merakla beklenen Haysiyet dizisi oyuncu kadrosu...

OyuncuKarakter
Doğukan GüngörElifcan Ongurlar
MehmetSuzan
Kerem AlışıkSadık
Simay

HAYSİYET HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Haysiyet dizisi yeni yayın döneminde ekranlarında karşımıza çıkacak. Daha önce bahar aylarında başlaması planlanan Haysiyet dizisi, yapım ve kanalın ortak kararı sonucu 2026'nın Eylül sezonuna ertelendi.

Yayın saati olarak ise 20:00'da yayınlanacağı düşünülüyor. Haysiyet dizisinin çekim günü ise yayın takviminin ilerlemesiyle beraber yaz aylarında duyurulması bekleniyor.

HAYSİYET DİZİSİ MEHMET'İ DOĞUKAN GÜNGÖR KİMDİR?

Doğukan Güngör 1 Temmuz 1996 yılında Ankara'da doğmuştur. Oyunculuk eğitimini Beykent Üniversitesi Güzwl Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nde alan başarılı oyuncu, ilk olarak tiyatro ile kariyerine adım atmıştır.

Doğukan Güngör, son olarak fenomen dizi Kızılcık Şerbeti'nde Fatih Ünal karakteriyle herkesin beğenisini kazanmıştır. 4 sezon boyunca Kızılcık Şerbeti dizisinde adından söz ettiren Doğukan Güngör, yasaklı madde soruşturmasında yapılan testlerin pozitif çıkması sonucu diziden ayrılmıştır.

Doğukan Güngör'ün Haysiyet dizisiyle yeniden ekranlara dönüşü ise yoğun ilgiyle karşılandı. Mehmet karakteriyle ekranlarda olacak başarılı oyuncuya sosyal medyadan beğeni yağmaya devam ediyor.

