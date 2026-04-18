Medya
Avatar
Editor
 | Canan Okur

Yeraltı dizisi bitti mi, yeni bölüm yayınlanmayacak mı? Yeraltı'na dair flaş karar!

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş okul saldırıları sonrası ekranlardaki pek çok dizi de mercek altına alındı. Bu yapımlardan biri de milyonların izlediği ve reytinglerin zirvesine oturan Yeraltı dizisi oldu. Yaşananlar sonrası birçok dizinin yeni bölümleri de bu hafta verilmedi. Yeraltı dizisine dair yayından kaldırıldı iddiaları ise gündemi epeyce meşgul ediyor. Peki Yeraltı dizisi gerçekten bitti mi, artık yayınlanmayacak mı? İşte NOW'un dikkat çeken Yeraltı dizisine dair alınan faş karar...

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.04.2026
saat ikonu 11:16
|
GÜNCELLEME:
18.04.2026
saat ikonu 11:16

Her bölümüyle sosyal medyayı sallayan ve günlerce konuşulan Yeraltı dizisi akıbeti bir süredir merak konusu. Toplumda infial oluşturan acı olaylar sonrası, dizilerde yer alan şiddet sahneleri de tek tek mercek altına alındı. Hal böyleyken, tüm gözler NOW ekranlarında yayınlanan Yeraltı dizisine çevrildi. Hem konusuyla hem de oyuncu kadrosuyla yayınlandığı ilk bölümden itibaren ekranlarda fırtınalar estiren Yeraltı, özellikle şiddet ve sert sahneleriyle merak konusu oldu. Peki yayından kaldırılacak mı? Yeraltı bitiyor mu? İşte yapım ekibinden gelen flaş Yeraltı kararı...

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
NOW TV ekranlarında yayınlanan Yeraltı dizisinin yayından kaldırılmayacağı ancak şiddet sahnelerinin azaltılarak revize edileceği duyuruldu.
Yeraltı dizisinin yayından kaldırılması ya da erken final yapması söz konusu değil.
Yaşanan okul saldırıları nedeniyle toplumda oluşan hassasiyet nedeniyle yapım ekibi ve senaryo ekibi köklü olarak revizyonlar yapacak.
Yeraltı hikayesinde çatışma sahnelerine yönelik değişiklikler yapılacak.
Dizi senaryosunda başlanan revizelerle beraber, çatışma sahnelerinden ziyade dramatik ve aksiyon sahnelerin daha fazla yer alacağı tahmin ediliyor.
Yeraltı dizisi, yer altı dünyasının gayrimeşru düzeninde ayakta durmaya çalışan bir ailenin dramını anlatıyor.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

YERALTI DİZİSİ BİTTİ Mİ, YENİ BÖLÜM YAYINLANMAYACAK MI?

Sektörün nabzını tutan ünlü gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre, Yeraltı dizisinin yayından kaldırılması ya da erken final yapması söz konusu değil.

Başrol oyuncuları ve sürükleyici hikayesiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Yeraltı, ekran yolculuğuna kaldığı yerden devam edecek. Ancak yaşanan okul saldırıları nedeniyle toplumda oluşan hassasiyet nedeniyle yapım ekibi ve senaryo ekibi köklü olarak revizyonlar yapacak. Yeraltı hikayesinde çatışma sahnelerine yönelik yapılacak bu değişikliklerle beraber, Yeraltı dizisi NOW ekranlarında olmaya devam edecek.

YERALTI DİZİSİNE DAİR FLAŞ KARAR GELDİ

Kanal yönetimi ve Yeraltı yapım ekibinin aldığı flaş karara göre, Yeraltı dizisinde hassas içerik dönemi başlıyor. Dizi senaryosunda başlanan revizelerle beraber, çatışma sahnelerinden ziyade dramatik ve aksiyon sahnelerin daha fazla yer alacağı tahmin ediliyor.

Okul saldırıları sonrası bazı diziler yayın akışından tamamen çıkarılırken, Yeraltı dizisi senaryoda yapılan değişikliklerle yoluna devam edecek.

YERALTI DİZİSİ KONUSU NEDİR, NEYİ ANLATIYOR?

ekranlarında dikkatleri üzerine toplayan, Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu'nun başrollerini paylaştığı Yeraltı dizisi, yerlatı dünyasının gayrimeşru düzeninde ayakta durmaya çalışan bir ailenin dramını merkezine alıyor. Sadakat, ihanet ve güç savaşaları gibi temaların işlendiği Yeraltı dizisinde, İstanbul şehrinde dönen kirli pazarlıklar, aile içi hesaplaşmalar ve imkansız aşklar bulunuyor.

Dizinin kilit isimlerinde Haydar Ali'nin çocuk yaşta tanık olduğu ailesinin katledilmesi üzerine, intikamını almak için, katili öldürmesiyle asıl hikaye başlıyor. Ancak Haydar Ali'nin ailesinin katilini öldürmesi ise ona pahalıya patlıyor ve cezaevine giriyor.

Haydar Ali, hapiste ise Türkiye'nin ve yeraltının en tehlikeli narko-mafya ağlarının tam içine düşüyor. Bozo ile tanışan Haydar Ali'nin hayatı ise altüst oluyor ve bambaşka bir dünyada kendini buluyor.

Dışarı çıktığında ise en büyük aşkı olan Ceylan'ı, Bozo'nun eşi olarak görüyor. Haydar Ali, bir yandan Ceylan'a bitmek bilmeyen aşkı ve vicdanı arasında gidip gelirken, diğer tarafta İstanbul'un narko- mafyasında ve devletin gizli planları arasında kendi yolunu bulmaya çalışıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kızılcık Şerbeti dizisi 134. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti dizisi 133. bölüm nereden izlenir?
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Delikanlı dizisinin Dila'sı Mina Demirtaş, sosyal medyada linçlendi! Resmen alay konusu oldu
