Şimdilerde Haysiyet dizisiyle ekranlara gelen Doğukan Güngör, Kızılcık Şerbeti’nde Fatih karakteriyle geniş bir izleyici kitlesiyle tanındı. Magazin gündeminin de yakından takip ettiği isim Doğukan Güngör, özel hayatına ilişkin yaptığı yorumlar dikkatleri üzerine çekti. Empati programına katılan Doğukan Güngör, yıllar sonra terk edilme hikayesini anlattı. Güngör, geçmişteki kız arkadaşının başrol olmasının ardından kendisinden ayrıldığını söyledi.

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HABERİN ÖZETİ Doğukan Güngör’den yıllar sonra gelen terk edilme itirafı! ‘Başrolü aldı, beni terk etti’ Doğukan Güngör, katıldığı bir programda, geçmişte rol aldığı dizi başrolü sebebiyle kız arkadaşı tarafından terk edildiğini anlattı. Doğukan Güngör, şimdilerde Haysiyet dizisinde rol almaktadır. Kızılcık Şerbeti dizisindeki Fatih karakteriyle geniş kitlelerce tanınmıştır. Empati programına katılan Güngör, özel hayatına dair açıklamalarda bulundu. Geçmişteki kız arkadaşının başrol olması sonrası kendisinden ayrıldığını dile getirdi.

DOĞUKAN GÜNGÖR’DEN YILLAR SONRA GELEN TERK EDİLME İTİRAFI!

Hakim, Zümrüdüanka gibi yapımlarla ekrana gelen başarılı oyuncu Doğukan Güngör, asıl çıkışını Kızılcık Şerbeti’yle yaptı. Fatih karakterini oynayan Güngör, özel hayatına ilişkin yaptığı açıklama dikkat çekti. Empati programına konuk olan Güngör, yıllar sonra terk edildiğini anlattı.

Kendisine sorulan vefasızlık denildiğinde aklına gelen ilk olayı anlatan Doğukan Güngör, verdiği cevapla kısa sürede gündemde yer aldı. Şimdilerde Haysiyet dizisinde rol alan Doğukan Güngör, hayatında yaşadığı bu durum sonrası magazin gündeminin en çok konuşulanı oluyor.

Eski sevgilisinin başrol olmasının ardından kendisini terk ettiğini belirten Doğukan Güngör, "Kız arkadaşım başrol olduğunda benden ayrıldı. Ben halihazırda bir projede oynuyordum ama başrollerden biri değildim." ifadelerini kullandı. Bu açıklamaları sonrası hangi isimden bahsettiği merak konusu oldu.

O ismin kim olduğu henüz bilinmezken eski sevgiliyle ilgili dikkat çeken herhangi bir özellik de söylemeyen Doğukan Güngör, söz konusu ayrılığın ne zaman olduğunu ve eski sevgilisinin kim olduğunu açıklamadı.

“BAŞROLÜ ALDI, BENİ TERK ETTİ”

Eski kız arkadaşının kendisini terk etmesiyle büyük bir vefasızlık yaşadığını dile getiren Doğukan Güngör, sadece eski sevgilisinden değil, hayatına dair bilinmeyenleri de aktardı. Özellikle de genç yaşta yaşadığı büyük kayıplar ve bu kaybın ardından insan ilişkilerine bakış açısının değiştiğini ifade etti.

18 yaşında hayatının en büyük kırılma anını yaşadığını ifade eden Güngör, babasız kalmanın kendisini derinden etkilediğini anlattı. O dönemde yakınında kimlerin gerçekten yanında durduğuna ve zor günlerinde kendisinin yalnız olmadığını daha iyi anladığını söyledi. Yanında olmayanları çıkartan Doğukan Güngör, anlattıklarıyla yaşadığı tüm kırgınlıkları da belirtti.