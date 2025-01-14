Doktorlar'ın Jülide'si Mehtap Altunok, her şeyi anlattı! Hazal Kaya'yı etiketleyerek "Haksız kazanç" dedi

14 Ocak 2025 11:24 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 11:24

Yıllar önce Doktorlar dizisinde oynadığı Jülide karakteriyle beğeni toplayan Mehtap Altunok, ülkeyi terk etmişti. Yıllar sonra ilk kez ülkeyi neden terk ettiğiyle ilgili paylaşım yapan Mehtap Altunok, Hazal Kaya'yı da etiketleyerek, "Kan kusup kızılcık şerbeti içtik senelerce" dedi.

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Dizi sektöründe yaşanan tekelleşme iddialarına oyunculardan da mesajlar gelmeye devam ediyor. Yıllar önce Doktorlar dizisindeki Jülide karakteriyle beğeni toplayan Mehtap Altınok, " Neden ülkeyi terk ettiniz?' mesajlarına da bir cevabım olsun" diyen ünlü isim meslektaşlarına da ateş püskürdü.

"ACI GERÇEĞİOYUNCULARLA PAYLAŞMIYORLAR"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Mehtap Altunok, "Nihayetinde çok sevdiğim ülkemi kızımı da yanıma alarak terk ettim. Bizi çok sevdiğimiz işimizi yapamaz hale getirdiler. Ellerindeki oyuncularla büyün piyasayı, dijital dahil domine ettiler. Hakkımızı helal etmiyoruz. Haksız kazançla elde ettikleri her kuruşun hesabını verdiklerini hepimiz görmek istiyoruz." dedi.

"O ARKADAŞA İKİ ÇİFT LAFIM VAR"

Mehtap Altunok, daha yaptığı paylaşımla sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulan Hazal Kaya'yı etiketleyerek, "Şimdi kadın dayanışması yapan o arkadaşa da iki çift lafım var, hakkı yenip önüne görünmez bir set çekilen bizler de kadınız. Kadın dayanışmasında ezenin değil sistemin ezdiği kadınların yanında yer almayı denesin." ifadelerini kullandı. dedi.

Yaşadığı zorluklardan bahseden Altunok, "Bu kadar eğitim ve tecrübeme rağmen kendime bu ajanslarda yer bulamadım. Benim çalıştığım butik ajanslar ise sadece iyi niyetli sektörde ayakta kalmaya çalışan kişilerdi ama binlerce iş arasında iş kıtlığı yaşatıyordu oyuncularına" dedi.