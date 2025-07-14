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 | Dilek Ulusan

Dolandırıcıların son kurbanı Ozan Doğulu ilk kez konuştu! Takipçilerini uyardı

Ünlü DJ Ozan Doğulu dolandırıcıların son kurbanı oldu. Ünlü DJ Ozan Doğulu, sosyal medyada sahte yatırım reklamına inanıp 12 milyon dolandırılan Doğulu, sessizliğini bozdu.

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Dolandırıcıların son kurbanı Ozan Doğulu ilk kez konuştu! Takipçilerini uyardı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
14.07.2025
saat ikonu 11:21
|
GÜNCELLEME:
14.07.2025
saat ikonu 11:26

Ünlü DJ ve müzisyen Ozan Doğulu, dolandırıcıların hedefindeki son isim oldu. Sosyal medyada karşısına çıkan sahte reklamına inanan Doğulu, 12 m,lyon lirasını dolandırıcılara kaptırdı. Çıkan haberleri doğrulayan Ozan Doğulu, herkesi uyardı.

OZAN DOĞULU 12 MİLYON DOLANDIRILDI

Reklam aracılığıyla iletişime geçen dolandırıcılar, Doğulu'ya güven veren profesyonel bir yatırım ara yüzü sundu. İddiaya göre bu kişiler, yatırım vaadiyle Doğulu'dan ilk etapta tam 12 milyon lira talep etti.

Dolandırıcıların son kurbanı Ozan Doğulu ilk kez konuştu! Takipçilerini uyardı

Hiç şüphe duymayan Ozan Doğulu, bir süre tekrar para istenmesinin ardından durumun farkına vardı. Hemen harekete geçen Doğulu, polis merkezine giderek dolandırıcılardan şikâyetçi oldu. Yapılan teknik incelemelerde, Doğulu'dan alınan paranın beş farklı yabancı borsa üzerinden yurt dışına aktarıldığı tespit edildi.

Dolandırıcıların son kurbanı Ozan Doğulu ilk kez konuştu! Takipçilerini uyardı

OZAN DOĞULU DOLANDIRICILARA KARŞI UYARDI

Olayla ilgili konuşan Ozan Doğulu, yaşadığı mağduriyeti şu sözlerle dile getirdi, "Olay ne yazık ki gerçek. Bu üzücü olay vesilesiyle tüm sosyal medya kullanıcılarının dikkatli olmalarını umuyorum." dedi.

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ETİKETLER
#dolandırıcılık
#yatırım
#sosyal-medya
#Ozan Doğulu
#Sahte Reklam
#Mağduriyet
#Magazin
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