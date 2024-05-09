Dolandırıcılıktan yargılanıyordu! İspanya’dan dünyaca ünlü sanatçı Shakira'ya müjdeli haber!

09 May 2024 20:45 - Güncelleme : 09 May 2024 20:48

İspanyol mahkemesi, Kolombiyalı şarkıcı Shakira'nın 2018 vergi beyannamesinde usulsüzlükler yapmasına rağmen, bu durumun dolandırıcılık teşkil etmediğine karar vererek vergi kaçakçılığıyla ilgili soruşturmayı düşürdü.

Shakira, 2012 ile 2014 yılları arasındaki gelirleri ile ilgili ayrı bir vergi kaçakçılığı davasında ise savcılarla anlaşmaya varmıştı. Bu anlaşmada Shakira, 7,3 milyon euro para cezası ödemeyi ve vergi borcunu tasfiye etmeyi kabul etti. Savcılar ise bu davada Shakira'nın 8 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etmişti.

“DOLANDIRMA NİYETİ YOK”

Kolombiyalı pop yıldızı Shakira'nın vergi kaçakçılığı iddiasıyla ilgili bir başka soruşturma daha rafa kaldırıldı ve İspanya'daki hukuki sıkıntıları sona erdi. Mahkeme, Kolombiyalı şarkıcının 2018 vergi beyannamesinde "usulsüzlükler" yaptığını belirtirken, "usulsüzlüklerin vergi makamlarına karşı (cezai) bir suç teşkil etmek için yeterli olmadığını" belirtti ve Shakira'nın "vergi yetkililerini dolandırma niyetinde olmadığını" da sözlerine ekledi.

Ayrı bir davada Shakira, 2012 ile 2014 yılları arasında elde ettiği gelirle ilgili ayrı bir vergi kaçakçılığı davasının açılış gününde savcılarla son dakika uzlaşmasına varmıştı. Bu davada savcılar şarkıcının sekiz yıldan fazla hapis cezasına çarptırılmasını talep etmişti. İspanya'da ne kadar süre yaşadığına odaklanan davada, yıldız vergi makamlarını 14,5 milyon euro dolandırmakla suçlanıyordu.