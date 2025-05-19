Dries Mertens'in eşi Katrin Kerkhofs'a İstanbul trafiği bile engel olamadı

Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlamak için Belçika'dan İstanbul'a gelen Dries Mertens'in hamile eşi Katrin Kerkhofs, trafik nedeniyle zor anlar yaşadı. Otoyolda yürümek zorunda kalan Katrin Kerkhofs pes etmedi ve "O kilometreleri otoyolda yürüyeceksiniz kızlar" notunu düştü.

Galatasaray'ın şampiyon olmasıyla beraber futbolcular aileleriyle beraber kutlamalara katıldı. İşleri nedeniyle yurt dışında olan Dries Mertens'in hamile eşi Katrin Kerkhofs, soluğu İstanbul'da aldı.

ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARI İÇİN OTOYOLDA YÜRÜDÜ

Galatasaraylı futbolcu Dries Mertens’in eşi Katrin Kerkhofs ise şampiyonluk heyecanına ortak olmak için Belçika’dan İstanbul’a geldi. İkinci kez hamile olduğu öğrenilen Kerkhofs, ülkesindeki işlerini bırakıp İstanbul'daki kutlamalara katıldı.



Katrin Kerkhofs'un kutlama sevincine trafik gölge düşürdü. Maça yetişmeye çalışan Kerkhofs, yoğun trafik nedeniyle aracını terk ederek otoyolda yürümeye başladı. Bu anları sosyal medya hesabından esprili bir dille paylaşan Kerkhofs, takipçilerini hem şaşırttı hem de güldürdü.