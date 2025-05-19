Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında Kayserispor'u Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Muslera'nın golleriyle 3-0 mağlup ederek 25.şampiyonluğunu ilan etti. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım hakkı elde eden Galatasaray'ın gelecek yıl Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri de belli oldu.

Galatasaray, Süper Lig’in 36. haftasında sahasında Kayserispor’u 3-0 yenerek bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılılar, bu sezon elde ettikleri zaferle 25. şampiyonluklarını kutladı ve formasında 5 yıldız taşıma hakkını kazanan ilk kulüp oldu.

RAKİPLERİ ZİRVEYİ GÖREMEZ OLDU

Şampiyonluk sayısını 25’e yükselten Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe’ye 6, Beşiktaş’a ise 9 şampiyonluk fark attı. Süper Lig tarihinde Trabzonspor’un 7, Bursaspor ve İstanbul Başakşehir’in ise birer şampiyonluğu bulunuyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ MUHTEMEL RAKİPLER

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, gelecek sezon direkt olarak Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Sarı-kırmzılı takımın muhtemel rakiplerinin büyük bir kısmı da belli oldu.

İŞTE O DEVLER...

İşte Galatasaray'ın bugün itibarıyla Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri:

Real Madrid, Bayern Münih, Liverpool, PSG, Inter, Borussia Dortmund, Barcelona, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Atalanta, Eintracht Frankfurt, PSV, Ajax, Napoli, Sporting, Olympiakos, Slavia Prag, Marsilya, Monaco, Athletic Bilbao, Arsenal