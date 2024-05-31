Dün hayatını kaybeden Ahmet Uğurlu’nun abisi Mustafa Uğurlu ayakta durmakta güçlük çekti
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
31 May 2024 16:08 - Güncelleme : 31 May 2024 16:11
Dün hayatını kaybeden Ahmet Uğurlu’nun cenaze töreni bugün yapıldı. Cenazeye Tamer Karadağlı, Sumru Yavrucuk ve Cem Yılmaz gibi isimler katılırken, Mustafa Uğurlu ayakta durmakta güçlük çekti.
Eşref Saati, Behzat Ç gibi yapımlarda yer alan Ahmet zamanda Mustafa Uğurlu'nun da ağabeyi olan usta oyuncu Ahmet Uğurlu dün hayatını kaybetti. Oyuncu için bugün cenaze töreni düzenleniyor.
MUSTAFA UĞURLU AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ
Uzun süredir kanserle mücadele eden Ahmet Uğurlu dün hayatını kaybetti. Mustafa Uğurlu bugün kardeşinin tabutunun başından bir an olsun ayrılmazken gelen taziyeleri de kabul etti.
Kaynak: TGRT Haber