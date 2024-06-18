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Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Timberlake gözaltına alındı!

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
18 Haziran 2024 17:37 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 17:39
Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Timberlake gözaltına alındı!

Ünlü şarkıcı Justin Timberlake, alkollü araç kullanırken polise yakalandı. Gözaltına alınan Timberlake, salı günü mahkeme karşısına çıkacacak.

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Timberlake, ABD'de alkollü araç kullandığı sırada polise yakalandı.

SALI GÜNÜ MAHKEMEYE ÇIKACAK 

Long Island'ın doğusundaki Sag Harbor'da pazartesi gece saatlerinde gözaltına alındığı söylenen ünlü şarkıcının menajerinden olaya dair herhangi bir açıklama gelmezken Timberlake'in salı günü mahkeme karşısına çıkacağı bildirildi.

 

Kaynak: Tgrthaber.com
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