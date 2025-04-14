Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry uzaya gidiyor! İlk fotoğraf geldi

ABD'li şarkıcı Katy Perry, aylar önce uzaya gideceğin, duyurmuştu. Uzaya gideceği tarih netleşen Katy Perry, Jeff Bezos’un nişanlısı Lauren Sanchez’in de aralarında bulunduğu beş kadın ile fotoğraf paylaştı.

ABD'li şarkıcı Katy Perry'nin aylar önce duyurulan uzay yolculuğunun resmi tarihini belli oldu. Şarkıcının uzaydaki yolculuğunda kendisine, Jeff Bezos’un nişanlısı Lauren Sanchez’in de aralarında bulunduğu beş kadın daha eşlik edecek.

KATY PERRY UZAYA GİDİYOR

ABD’li şarkıcı Katy Perry'e Jeff Bezos’un nişanlısı Lauren Sanchez’in de aralarında bulunduğu beş kadın daha eşlik edecek. Bu görev, 1963’te Sovyet kozmonot Valentina Tereşkova’nın tarihi uçuşundan bu yana tamamı kadınlardan oluşan ilk uzay mürettebatı olma özelliği taşıyor.

Tam otomatik sistemle çalışan araç, dikey olarak yükseldikten sonra kapsül ayrılacak ve paraşütler ile yeryüzüne geri dönecek. Yaklaşık 10 dakika sürecek uçuşta mürettebat, uluslararası alanda uzay sınırı olarak kabul edilen Karman Hattı’nın ötesine geçecek. Kısa bir süreliğine yer çekimsiz ortamda koltuklarından ayrılıp serbestçe hareket edebilecekler.

Tamamı kadınlardan oluşan 6 kişilik mürettebat son hazırlıklarını yaptı. BlueOrigin tarafından yapılan paylaşımda ünlü isimlerin astronot dersleri aldığı öğrenildi. Şarkıcı Katy Perry “Her gün kendime 'Cesursun, yüreklisin, gelecek nesil için çok farklı insana ilham vermek için bunu yapıyorsunuz, özellikle de genç kızlara' diyorum." dedi.