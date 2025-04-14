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 | Dilek Ulusan

Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry uzaya gidiyor! İlk fotoğraf geldi

ABD'li şarkıcı Katy Perry, aylar önce uzaya gideceğin, duyurmuştu. Uzaya gideceği tarih netleşen Katy Perry, Jeff Bezos’un nişanlısı Lauren Sanchez’in de aralarında bulunduğu beş kadın ile fotoğraf paylaştı.

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Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry uzaya gidiyor! İlk fotoğraf geldi
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
14.04.2025
saat ikonu 14:55
|
GÜNCELLEME:
14.04.2025
saat ikonu 14:55

ABD'li şarkıcı Katy Perry'nin aylar önce duyurulan uzay yolculuğunun resmi tarihini belli oldu. Şarkıcının uzaydaki yolculuğunda kendisine, Jeff Bezos’un nişanlısı Lauren Sanchez’in de aralarında bulunduğu beş kadın daha eşlik edecek.

KATY PERRY UZAYA GİDİYOR

ABD’li şarkıcı Katy Perry'e Jeff Bezos’un nişanlısı Lauren Sanchez’in de aralarında bulunduğu beş kadın daha eşlik edecek. Bu görev, 1963’te Sovyet kozmonot Valentina Tereşkova’nın tarihi uçuşundan bu yana tamamı kadınlardan oluşan ilk uzay mürettebatı olma özelliği taşıyor.

Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry uzaya gidiyor! İlk fotoğraf geldi

Tam otomatik sistemle çalışan araç, dikey olarak yükseldikten sonra kapsül ayrılacak ve paraşütler ile yeryüzüne geri dönecek. Yaklaşık 10 dakika sürecek uçuşta mürettebat, uluslararası alanda uzay sınırı olarak kabul edilen Karman Hattı’nın ötesine geçecek. Kısa bir süreliğine yer çekimsiz ortamda koltuklarından ayrılıp serbestçe hareket edebilecekler.

Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry uzaya gidiyor! İlk fotoğraf geldi

Tamamı kadınlardan oluşan 6 kişilik mürettebat son hazırlıklarını yaptı. BlueOrigin tarafından yapılan paylaşımda ünlü isimlerin astronot dersleri aldığı öğrenildi. Şarkıcı Katy Perry “Her gün kendime 'Cesursun, yüreklisin, gelecek nesil için çok farklı insana ilham vermek için bunu yapıyorsunuz, özellikle de genç kızlara' diyorum." dedi.

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Sıkça Sorulan Sorular

KATY PERRY KİMDİR?
25 Ekim 1984 ABD'li şarkıcı Katy Perry, Red Hill Records ile albüm anlaşması imzaladıktan sonra ilk stüdyo albümü Katy Hudson'ı 2001'de yayımladı. The Island Def Jam Music Group ve Columbia Records'la yaptığı anlaşmaların kısa sürede sonlandırılması üzerine Nisan 2007'de Capitol Records'la anlaştı.
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