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 | Dilek Ulusan

Dünyanın en güzel kadını belli oldu! İdil Bilgen kaçıncı oldu?

Miss World 2025 Güzellik Yarışması dün gece final yaptı. Türkiye'den İdil Bilgen'in de katıldığı yarışmada dünyanın en güzel kadını belli oldu.

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Dünyanın en güzel kadını belli oldu! İdil Bilgen kaçıncı oldu?
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
02.06.2025
saat ikonu 09:17
|
GÜNCELLEME:
02.06.2025
saat ikonu 09:17

Bu yıl 72’ncisi düzenlenen Miss World Güzellik Yarışması’nın finali, 31 Mayıs’ta Hindistan’ın Haydarabad kentinde gerçekleştirildi. Yarışmada dünyanın dört bir yanından gelen güzeller kıyasıya rekabet etti.

MISS WORLD 2025 KAZANANI BELLİ OLDU

Miss World 2025 yarışmanın birincisi, 21 yaşındaki Taylandlı güzel Opal Suchata Chuangsri oldu. Chuangsri, bu başarısıyla Miss World tacını kazanan ilk Taylandlı kadın unvanını da elde etti. Yarışmada ikinci Etiyopya’dan Hasset Dereje Admassu, üçüncü ise Polonya temsilcisi Maja Klajda kazandı.

Dünyanın en güzel kadını belli oldu! İdil Bilgen kaçıncı oldu?

İDİL BİLGEN KAÇINCI OLDU?

Türkiye'den yarışmaya katılan İdil Bilgen ise dereceye giremedi. 24 yaşındaki Tıp Fakültesi mezunu İdil Bilgen, sosyal medya paylaşımında herkese teşekkür etti.

Dünyanın en güzel kadını belli oldu! İdil Bilgen kaçıncı oldu?
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Sıkça Sorulan Sorular

İDİL BİLGEN NERELİ, KAÇ YAŞINDA?
Miss Turkey birincisi İdil Bilgen 24 yaşındadır. Tıp Fakültesi mezunu İdil Bilgen, sosyal medya 3,5 bin takipçiye sahiptir. 1.80 boyundaki İdil Bilgen, ülkemizi Miss World'de temsil etti ancak dereceye giremedi.
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