Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos ile Lauren Sanchez evlendi! 900 saatte dikilen gelinliğe yorum yağdı

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ile Emmy ödüllü gazeteci Lauren Sánchez, İtalya'nın Venedik şehrinde düzenlenen görkemli bir törenle dünyaevine girdi. 200'den fazla davetlinin katıldığı düğünde Oprah Winfrey, Leonardo DiCaprio, Kim Kardashian ve Tom Brady gibi isimler yer aldı. Lauren Sánchez'in Dolce & Gabbana imzalı gelinliği ise zarafetiyle göz kamaştırdı.

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ve gazeteci Lauren Sánchez, İtalya'nın Venedik şehrinde evlendi. Ünlü isimlerin akın ettiği gecede yaklaşık 50 milyon dolar harcandı. Lauren Sanchez'in 900 saatte dikilen gelinliği ise takipçilerini ikiye böldü.

GELİNLİK 900 SAATTE DİKİLDİ

Amerikalı milyarder Jeff Bezos (61) ile Emmy ödüllü gazeteci Lauren Sánchez (55), 27 Haziran Cuma günü İtalya'nın San Giorgio Maggiore adasında düzenlenen özel bir törenle evlendi. Siyah kravat konseptli düğün, ihtişamı ve davetli listesiyle dikkat çekti.

Sánchez'in korsajlı, denizkızı kesimli gelinliği özel olarak tasarlandı. El işi İtalyan dantelleriyle süslenen elbise, zarafetiyle büyük beğeni topladı. Gelin, aynı marka ödünç alınan küpeler taktı. "Bir şey mavi" geleneği için ise Blue Origin uzay yolculuğundan getirdiği gizli bir hatıra kullandığı öğrenildi. Page Six'in haberine göre Bezos, eşi Sánchez'e düğün hediyesi olarak milyonlarca dolar değerinde özel bir pırlanta mücevher seti hediye etti.