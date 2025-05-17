Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Duvar şarkısı ile hatırlanan Zeynep Casalini'nin son paylaşımına yorum yağdı

Bodrum'a taşındıktan sonra magazinden uzak bir yaşamı tercih eden Zeynep Casalini paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. Deniz kenarındaki paylaşımları eleştiri alan Zeynep Casalini, başka bir videosunda yorumları okuyarak eğlendi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Duvar şarkısı ile hatırlanan Zeynep Casalini'nin son paylaşımına yorum yağdı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
17.05.2025
saat ikonu 17:24
|
GÜNCELLEME:
17.05.2025
saat ikonu 17:28

Bir dönem boyunca hafızalara kazınan şarkıcı Zeynep Casalini, 2000’li yılların ikonik isimlerinden biri oldu. Uzun bir aranın ardından yeni şarkısını sevenleriyle buluşturan Zeynep Casalini, son paylaşımıyla ise çok konuşuldu.

ZEYNEP CASALINI PAYLAŞIMIYLA SOSYAL MEDYAYI SALLADI

2025’te çıkarttığı yeni single'ıyla müziğe geri dönen ve yeniden konuşulmaya başlanan Zeynep Casalini, paylaşımıyla dikkat çekti. Deniz kenarında bir video paylaşan Casalini, "3 yıl önce bu bikiniyle bir fotoğraf koymuştuk. Nazar çok büyük oldu: telefonum denize düştü. Nazarlayan bakmasın🙏' notunu düştüğü paylaşımıyla kısa sürede dikkat çeken isim kullanıcılardan birçok yorum aldı.

Duvar şarkısı ile hatırlanan Zeynep Casalini'nin son paylaşımına yorum yağdı

Zeynep Casalini gelen yorumları arkadaşlarıyla birlikte yorumladığı ikinci bir video paylaştı. Casalini, "Zeynep abla duvara çarpa çarpa nasır tutmuş, ağlaya ağlaya yosun tutumuş, Abla sakin, Sende mi Zeynep" gibi yorumları okuyarak kahkahalara boğuldu.

Duvar şarkısı ile hatırlanan Zeynep Casalini'nin son paylaşımına yorum yağdı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Voleybolun en zenginleri listesine girdi! Zehra Güneş'in lüks villasına yorum yağdı

Sıkça Sorulan Sorular

ZEYNEP CASALINI KİMDİR?
3 Ekim 1970 İstanbul doğumlu Zeynep Casalini, Oyuncu Deniz Türkali'nin İtalyan şarkıcı Ernesto Casalini ile evliliğinden dünyaya geldi. 1990'da Marmaris'e yerleşti ve sahne çalışmalarını sürdürdü. 1995 yılında İstanbul'a dönerek şarkıcı Asya'ya ve Cem Özer'in Laf Lafı Açıyor adlı ilk Türk Talk-Show'unda vokalistlik yaptı. Atıf Yılmaz'ın yönettiği Kazandibi Tavukgöğsü adlı kısa filmde oynadı.
ETİKETLER
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.