Duvar şarkısı ile hatırlanan Zeynep Casalini'nin son paylaşımına yorum yağdı

Bodrum'a taşındıktan sonra magazinden uzak bir yaşamı tercih eden Zeynep Casalini paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. Deniz kenarındaki paylaşımları eleştiri alan Zeynep Casalini, başka bir videosunda yorumları okuyarak eğlendi.

Bir dönem boyunca hafızalara kazınan şarkıcı Zeynep Casalini, 2000’li yılların ikonik isimlerinden biri oldu. Uzun bir aranın ardından yeni şarkısını sevenleriyle buluşturan Zeynep Casalini, son paylaşımıyla ise çok konuşuldu.

ZEYNEP CASALINI PAYLAŞIMIYLA SOSYAL MEDYAYI SALLADI

2025’te çıkarttığı yeni single'ıyla müziğe geri dönen ve yeniden konuşulmaya başlanan Zeynep Casalini, paylaşımıyla dikkat çekti. Deniz kenarında bir video paylaşan Casalini, "3 yıl önce bu bikiniyle bir fotoğraf koymuştuk. Nazar çok büyük oldu: telefonum denize düştü. Nazarlayan bakmasın🙏' notunu düştüğü paylaşımıyla kısa sürede dikkat çeken isim kullanıcılardan birçok yorum aldı.

Zeynep Casalini gelen yorumları arkadaşlarıyla birlikte yorumladığı ikinci bir video paylaştı. Casalini, "Zeynep abla duvara çarpa çarpa nasır tutmuş, ağlaya ağlaya yosun tutumuş, Abla sakin, Sende mi Zeynep" gibi yorumları okuyarak kahkahalara boğuldu.