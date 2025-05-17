Voleybolun en zenginleri listesine girdi! Zehra Güneş'in lüks villasına yorum yağdı

Milli voleybolcu Zehra Güneş son pozlarıyla sosyal medyayı salladı. 4 milyon dolarlık servetiyle voleybolun en zenginleri listesine giren Zehra Güneş şimdi de ultra lüks villası ile gündem oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Zehra Güneş, hem kariyeri hem de özel hayatıyla dikkat çekiyor. Sosyal medyada 3,9 milyon takipçisi olan Zehra Güneş, sezonun sona ermesiyle tatil sezonunu açtı. Evinde sık sık arkadaşlarını toplayan Zehra Güneş'in ultra lüks villası ise sosyal medyayı salladı.

ZEHRA GÜNEŞ'İN LÜKS VİLLASI GÜNDEM OLDU

Sosyal medya paylaşımlarıyla da adından sıkça söz ettiren Güneş sezonun sona ermesiyle birlikte yorgunluk atmak için soluğu yurt dışında almıştı. Her paylaşımı olay olan Zehra Güneş, geçtiğimiz aylarda 4 milyon dolarlık servetiyle voleybolun en zenginleri listesine girmeyi başardı.

İstanbul'daki yeni villasını yeniden dekore ettiren Güneş, bahçeye özel olarak yer döşemesi yaptırdı. Bu döşeme, Güneş'in isminin baş harfi olan "Z"nin merkezde yer aldığı dev bir güneş figürü formunda tasarlanıyor.