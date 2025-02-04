Zehra Güneş adım adım Fenerbahçe'ye!

04 Şubat 2025 19:04 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 19:10

VakıfBank ile henüz anlaşma sağlayamayan milli voleybolcu ve takım kaptanı Zehra Güneş’in transferde rotasını Fenerbahçe’ye doğru çevirdiği iddia edildi.

VakıfBank kaptanı milli voleybolcu Zehra Güneş transferde hareketli saatler geçiriyor. Tecrübeli milli oyuncunun Fenerbahçe'ye transferine yeşil ışık yaktığı iddia edildi.

SEZON SONU SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Voleybol Magazin'in yaptığı habere göre; Zehra Güneş'ten transferde yeni bir hamle geldi. 25 yaşındaki voleybolcunun transferde rotayı Fenerbahçe Medicana'ya çevirdiği belirtildi.

Milli voleybolcu Zehra Güneş'in VakıfBank ile olan sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek. Güneş ve VakıfBank'tan ise sözleşme için henüz resmi bir açıklama gelmedi.

VAKIFBANK'IN KAPTANI

Zehra Güneş geçtiğimiz Eylül ayından bu yana VakıfBank'ın kaptanlık görevini üstlendi. 25 yaşındaki voleybolcudan önce Sarı-Siyahlı ekibin kaptanı ise Brezilyalı yıldız Gabi Guimaraes olmuştu.