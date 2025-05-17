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 | Dilek Ulusan

Geleceğe Dönüş serisinin yıldızı Michael J. Fox oyunculuğa geri dönüyor

Oynadığı Geleceğe Dönüş film serisiyle popüler olan Michael J. Fox bir süredir Parkinson hastalığıyla mücadele ediyor. Rahatsızlığı sebebiyle oyunculuğa ara veren Michael J. Fox geri dönüyor

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Geleceğe Dönüş serisinin yıldızı Michael J. Fox oyunculuğa geri dönüyor
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
17.05.2025
saat ikonu 15:07
|
GÜNCELLEME:
17.05.2025
saat ikonu 15:07

geleceğe Dönüş, Aile Bağları, Genç Kurt gibi birçok filmde yer alan bir Emmy ve 3 Altın Küre ödülü kazanan oyuncu Michael J. Fox, yıllar sonra oyunculuğa geri dönüyor.

GELECEĞE DÖNÜŞ OYUNCUSUNDAN SEVİNDİREN HABER

5 Emmy ödüllü oyuncu, Jason Segel ile Harrison Ford'un başrollerini paylaştığı diziye konuk olacak. Shrinking dizisi Emmy ve Sag Ödülleri'nde aday gösterilmişti. "Geleceğe Dönüş" (Back To The Future) üçlemesiyle tanınan ünlü oyuncu, henüz 29 yaşındayken teşhis edilen Parkinson hastalığıyla mücadeleye devam ediyor.

Geleceğe Dönüş serisinin yıldızı Michael J. Fox oyunculuğa geri dönüyor

MICHAEL J. FOX KAÇ YAŞINDA?

9 Haziran 1961 Kanada doğumlu Michael J. Fox'un en bilinen rolleri Geleceğe Dönüş üçlemesinde Marty McFly; Family Ties dizisinde kendisine üç Emmy ve bir Altın Küre getiren Alex P. Keaton rolü ve Spin City dizisinde Mike Flaherty rolleridir.

Geleceğe Dönüş serisinin yıldızı Michael J. Fox oyunculuğa geri dönüyor
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Sıkça Sorulan Sorular

PARKİNSON HASTALIĞI NEDİR?
Parkinson hastalığı, beyinde dopamin üreten sinir hücrelerinin hasar görmesi sonucu ortaya çıkan, hareketleri etkileyen kronik ve ilerleyici bir sinir sistemi hastalığıdır. Başlıca belirtileri titreme (tremor), kas sertliği, hareketlerde yavaşlama (bradikinezi) ve denge sorunlarıdır.
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