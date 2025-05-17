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 | Dilek Ulusan

Hayat Bilgisi’nin Rüya’sı Yıldız Asyalı neden düğün yapmadığını açıkladı

Eyvah Babam ve Eyvah Kızım Büyüdü gibi dizilerle tanınan Yıldız Asyalı üçüncü kez evlendi. İş insanı Mustafa Semih Demirci ile evlenen Yıldız Asyalı, neden düğün yapmadığını paylaştı.

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Hayat Bilgisi’nin Rüya’sı Yıldız Asyalı neden düğün yapmadığını açıkladı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
17.05.2025
saat ikonu 14:20
|
GÜNCELLEME:
17.05.2025
saat ikonu 14:20

Eyvah Babam ve Eyvah Kızım Büyüdü dizilerinde hayat verdiği rollerle tanınan ve ardından Hayat Bilgisi dizisindeki performansıyla çıkış yapan Yıldız Asyalı'dan sürpriz haber geldi. Ünlü oyuncu ve müzisyen Yıldız Asyalı, sürpriz nikahla magazin gündeminde yer aldı.

YILDIZ ASYALI NEDEN DÜĞÜN YAPMADIĞINI AÇIKLADI

41 yaşındaki Yıldız Asyalı, iş insanı Mustafa Semih Demirci ile sessiz sedasız evlendi. Ünlü oyuncu müjdeli haberi sosyal medya hesabından "Evlendik" notuyla duyurdu.

Hayat Bilgisi’nin Rüya’sı Yıldız Asyalı neden düğün yapmadığını açıkladı

Asyalı, ''Kısa bir açıklama gelsin: Ailemizin büyüklerinin sağlık sorunlarından dolayı aramızda nikah yaptık. Zor süreçlerden geçen büyüklerimiz için. Sağlıklarına kavuştuklarında gereği yapılacaktır. Sevgiler'' ifadelerini kullandı.

Hayat Bilgisi’nin Rüya’sı Yıldız Asyalı neden düğün yapmadığını açıkladı
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Sıkça Sorulan Sorular

YILDIZ ASYALI KAÇ KERE EVLENDİ?
26 Mayıs 1983 doğumlu Yıldız Asyalı, ilk evliliğini 2015 yılında Emre Vatansever ile yaptı. Asyalı, 30 Haziran 2020'de yönetmen Kerem Saka ile evlendi ve o sene boşandı. Asyalı üçüncü evliliğini iş insanı Mustafa Semih Demirci ile mayıs 2025'te yaptı.
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