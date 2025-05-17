Hayat Bilgisi’nin Rüya’sı Yıldız Asyalı neden düğün yapmadığını açıkladı

YILDIZ ASYALI KAÇ KERE EVLENDİ?

26 Mayıs 1983 doğumlu Yıldız Asyalı, ilk evliliğini 2015 yılında Emre Vatansever ile yaptı. Asyalı, 30 Haziran 2020'de yönetmen Kerem Saka ile evlendi ve o sene boşandı. Asyalı üçüncü evliliğini iş insanı Mustafa Semih Demirci ile mayıs 2025'te yaptı.