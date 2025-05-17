Hayat Bilgisi’nin Rüya’sı Yıldız Asyalı neden düğün yapmadığını açıkladı

Eyvah Babam ve Eyvah Kızım Büyüdü gibi dizilerle tanınan Yıldız Asyalı üçüncü kez evlendi. İş insanı Mustafa Semih Demirci ile evlenen Yıldız Asyalı, neden düğün yapmadığını paylaştı.
Eyvah Babam ve Eyvah Kızım Büyüdü dizilerinde hayat verdiği rollerle tanınan ve ardından Hayat Bilgisi dizisindeki performansıyla çıkış yapan Yıldız Asyalı'dan sürpriz haber geldi. Ünlü oyuncu ve müzisyen Yıldız Asyalı, sürpriz nikahla magazin gündeminde yer aldı.
41 yaşındaki Yıldız Asyalı, iş insanı Mustafa Semih Demirci ile sessiz sedasız evlendi. Ünlü oyuncu müjdeli haberi sosyal medya hesabından "Evlendik" notuyla duyurdu.
Asyalı, ''Kısa bir açıklama gelsin: Ailemizin büyüklerinin sağlık sorunlarından dolayı aramızda nikah yaptık. Zor süreçlerden geçen büyüklerimiz için. Sağlıklarına kavuştuklarında gereği yapılacaktır. Sevgiler'' ifadelerini kullandı.